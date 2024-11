Álex Valera recordó a portero australiano: "Aún le tengo bronca"

Era 13 de junio y el Perú se había detenido por 90 minutos. La selección peruana enfrentaba a Australia en el repechaje intercontinental para acceder al Mundial Qatar 2022, luego de que la blanquirroja se hiciera con el quinto lugar, nuevamente, en la tabla de posiciones de las Eliminatorias Conmebol.

Sin embargo, el empate en el tiempo reglamentario llevó a los penales, donde Perú la pasó realmente mal. Y si hablamos de pasarla mal, quien la pasó peor fue, sin duda, Álex Valera, quien erró su disparo ante Andrew Redmayne, siendo los 'canguros' quienes llegaron al mundial qatarí.

El duro momento lo recordó el propio delantero peruano de Universitario, en una entrevista con Luis Guadalupe en el programa La Fe de Cuto, donde reveló también que los nervios le jugaron en contra.

“Mientras caminaba, sentía que el arco se achicaba y no llegaba nunca al área. Cuando coloqué la pelota, vi a un grandazo que bailaba, aún le tengo bronca. El arco se me achicó y me comenzaron a temblar las piernas. Nunca había pateado penales (en la selección) ni en partidos tan decisivos”, indicó Valera.

“Asumí y fui a agarrar la pelota. Cuando uno está nervioso y no está mentalmente bien, no lo va a hacer bien. Y pateé a ese ángulo que había practicado, pero le pegué mal a la pelota y lo fallé. Se me cayó el mundo, fue lo peor que me había pasado en la vida”, relató con la voz entrecortada el delantero nacional.

Valera indicó además que el rencor contra el portero australiano lo sigue teniendo, pues no solo le quitó el sueño de ser mundialista, sino que también fue un duro golpe para los hinchas de la selección peruana.

"Cuando estás en ese momento, en el estadio, con millones de personas viendo, es imposible no sentir presión. Aún le tengo bronca porque nos privó de un sueño, pero la responsabilidad fue mía. Asumí el reto y no lo hice bien", reconoció el futbolista.

