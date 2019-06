Alemania vs. Bielorrusia EN VIVO por las Eliminatorias Eurocopa 2020 vía Sky HD

Alemania vs. Bielorrusia EN VIVO ONLINE | EN DIRECTO sigue el juego entre Alemania vs. Bielorrusia este sábado 08 de junio, por el grupo C de las Eliminatorias Eurocopa 2020, en el estadio Borisov Arena, desde la 1:45 p.m. (hora peruana). Para ver partidos en vivo como este encuentro, tienes distintas alternativas por servicio de streaming y canales de TV que te presentaremos a continuación.

Este choque será transmitido por la señal de Sky HD para México y Centroamérica. En Brasil por Esporte Interativo Plus. En Estados Unidos por Univisión Deportes e ESPN+.

Alemania y Bielorrusia animan uno de los partidos más interesantes de la jornada de eliminatorias a la Euro 2020. Sigue el minuto a minuto, estadísticas, incidencias, goles, entrevistas y resultados de este cotejo.

Alemania vs. Bielorrusia - horarios en el mundo



13:45 horas en Perú, Colombia, Ecuador, México y Estados Unidos (Chicago) (Nueva York +1, Washington +1, Florida +1, Nevada -2)

14:45 horas en Venezuela, Bolivia

15:45 horas en Argentina, Paraguay, Chile, Uruguay, Brasil (Sao Paulo, Río de Janeiro y Brasilia)

20:45 horas en España, Italia, Francia, Alemania

El conjunto que dirige Joachim Low, en plena reconversión de su plantilla, visita este sábado a una Bielorrusia que perdió los dos encuentros que ha jugado: ante Holanda (4-0) e Irlanda del Norte (2-1).



El seleccionador germano, que fue hospitalizado por problemas circulatorios el pasado 31 de mayo, no podrá dirigir al equipo en este encuentro ni tampoco frente Estonia el próximo martes.

Alemania inició las Eliminatorias a la Eurocopa 2020 con una importante victoria de 2-3 frente a Holanda en el estadio Johan Cruyff Arena de Ámsterdam.

Irlanda del Norte lidera el grupo C con 6 puntos. Holanda es segundo con 3. Alemania, con solo un partido jugado, tiene 3 unidades, mientras que Estonia y Bielorrusia no han sumado.