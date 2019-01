Conoce por qué Alejandro Hohberg es nuevo jale de la 'U' y no siguió en Alianza Lima

Cruzó la acera. Alejandro Hohberg dejó este lunes Alianza Lima , club con el que salió campeón nacional en el 2017, para irse nada menos que al compadre, Universitario de Deportes . Este fichaje ha retumbado el mercado de pases para la Liga 1 Perú 2019 .

Hinchas de ambos equipos comentaron la decisión del volante nacional, que ya ha sido convocado para la selección de Ricardo Gareca. ¿Cuáles son las razones que consideró Hohberg para dejar el cuadro 'íntimo'?



¿NUEVO COMANDO TÉCNICO, NUEVAS PRIORIDADES?

Según el diario Depor, Alianza Lima no tuvo entre sus prioridades renovar el vínculo con el jugador . "Nadie de Alianza Lima me llamó y recién ahora veré todo lo relacionado a mi futuro futbolístico. Tengo algunas posibilidades y las analizaré con calma", dijo Hohberg el pasado sábado.

Aún no se aclara, de parte del club victoriano, si es que el nuevo estratega Miguel Ángel Russo no lo tenía en sus planes. Lo cierto que no hubo comunicación entre ambas partes para llegar a un acuerdo.

LLEGÓ COMPETENCIA

Al cuadro 'grone', llegaron para esta temporada los jugadores José Manzaneda y Joazinho Arroé. Los dos se desempeñan en la misma posición de Hohberg, como enlace o también para hacer de extremo por las bandas. Esto pudo ser un indicio para el nacido en Uruguay para pensar que no lo iban a considerar.

INTERÉS CREMA

El citado medio también informa que Nicolás Córdova, DT de Universitario de Deportes, pedía a Hohberg para su equipo. El ahora ex blanquiazul tenía otra propuesta desde el interior del país en el Real Garcilaso, pero habría primado sus ganas de quedarse en Lima, ya que su esposa se encuentra gestando.

SE VE EN LA COPA AMÉRICA

Una de las prioridades de Alejandro Hohberg es ser nuevamente convocado y jugar la Copa América, según Depor. En Alianza no tenía la continuidad que buscaba. Si bien jugaba de manera regular, no era un titular indiscutido.

En la 'U', existen altas chances de que encuentre un lugar en el equipo inicial. Además tiene contrato por dos años, tal y como lo mencionó Carlos Moreno, directivo 'merengue', para RPP.

