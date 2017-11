Aldo Proiettose convirtió en tan solo unas horas en uno de los 'enemigos' de la selección peruana. Calificar como "falopero" (drogadicto) a Paolo Guerrero le ha valido las más duras críticas. Aún así, el periodista de Fox Sports no ha dado ni medio paso atrás.

Paolo Guerrero, quien se encuentra suspendido por 30 días mientras se investiga su caso ante la FIFA (se le encontró un 'resultado analítico adverso' en su prueba de orina tras el Perú vs. Argentina), hasta el momento no se ha pronunciado sobre el adjetivo pronunciado por el periodista, a pesar de que desde Perú algunas voces han pedido que inicie una demanda.

Para el abogado penalista Mario Amoretti está claro que Proietto cometió el delito de difamación agravada al calificar a Paolo Guerrero de "falopero". En el Perú, esta infracción tiene una pena de hasta 3 años de pena privativa de la libertad.

Justamente el caso más conocido es el de la periodista Magaly Medina, quien difamó a Paolo Guerrero, por lo que estuvo 5 meses en la cárcel.

"Aun así fuera cierto, nadie puede afirmar que 'he estafado' o que soy 'drogadicto' si no sale la sentencia que me reconozca como tal", explica Amoretti a Perú21 sobre lo dicho por el periodista argentino durante una transmisión en Fox Sports.

El letrado señala que el correcto proceder de Aldo Proietto debe ser ofrecer disculpas a Paolo Guerrero y reconocer que se equivocó. Esto lo tendría que hacer en el mismo espacio donde lanzó sus adjetivos y dándole la importancia debida.

De no ser así, explica Mario Amoretti, Paolo Guerrero podría recurrir a la justicia argentina para iniciar una denuncia por difamación. Eso sí, solo el delantero y no la Federación o algún tercero, podría colocar la demanda. "El proceso le corresponde a la persona ofendida", explica el letrado.