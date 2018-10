Aldo Corzo sobre polémico penal para Universitario de Deportes: "Él me agarra y yo me tiro"

Se pronunció. Aldo Corzo se refirió al polémico penal que favoreció a Universitario de Deportes en el partido frente a Unión Comercio y que permitió a los 'cremas' ganar el encuentro 2-1 en el Estadio Nacional.

Tras el emocionante encuentro, el futbolista fue abordado por la prensa, quien le preguntó si fue penal o no. "Ustedes digan si es penal o no, él me agarra y yo me tiro", declaró.

El capitán del equipo agradeció el apoyo de los hinchas en el decisivo encuentro, que sacó de la zona de descenso a la 'U'.

Como se recuerda, tras el final del encuentro varios futbolistas manifestaron su disconformidad con el arbitraje de Diego Haro. Reimond Manco, expulsado durante el segundo tiempo del partido, aseguró que este favoreció al equipo 'merengue' para evitar la pérdida de categoría.