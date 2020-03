Cuando uno escucha el nombre de Alberto Rodríguez , de inmediato le vienen las imágenes como defensor de la selección peruana . Tal vez, sus primeros años en Sporting Cristal, su paso por Sporting de Lisboa, defendiendo a Universitario y hoy, a Alianza Lima. Siempre defendiendo. Pero pocos conocen que en sus inicios, el ‘Mudo’ solía jugar como delantero.

Lo hacía en la categoría 84, a la que también pertenecen Paolo Guerrero y Jefferson Farfán . Y si bien nunca coincidieron en clubes, sí que lo hicieron en selecciones nacionales. El defensor aprovechó una entrevista en RPP para contar cómo fue su experiencia como delantero y se atrevió a soltar una divertida frase con relación a la ‘Foquita’ y al ‘Depredador’.

“Fueron los profesores Fernando Mellán y Alberto Gallardo los que tuvieron el ojo para cambiarme. Me dijeron anda para atrás y se dio. Me iba bien (como delantero), pero me dijeron anda atrás y vas a sacar lo mejor de ti”, contó el ex defensor de la selección peruana.

“Creo que si me quedaba de delantero los iba a opacar a Paolo (Guerrero) y Jefferson (Farfán)”, soltó entre risas el ex central del Sporting Braga de Portugal, para luego hablar de la posibilidad de volver a vestir la bicolor.

“Yo me voy a esforzar para poder volver y si se da, bienvenido, siempre me voy a esforzar para poder estar”, cerró Rodríguez.