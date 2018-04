Empiezan a desesperarse en Colombia. Las constantes lesiones de Alberto Rodríguez no le han permitido mostrarse en toda su dimensión en el Junior de Barranquilla , club al que llegó a inicios de año proveniente de Universitario de Deportes.

El peruano ya lleva dos lesiones en lo que va de su aventura en el país 'Cafetero'. La última fue en un partido contra Millonarios. Ahora el 'Mudo' será baja para el partido por Copa Libertadores contra Alianza Lima .

Las críticas no demoraron. Gabriel Berdugo, uno de los máximos referentes en la historia del equipo de los 'Tiburones', no dudó en cuestionar la presencia de Rodríguez en Junior.



"No sé qué pasa con Rodríguez, se lesiona mucho, no ha rendido aquí en Barranquilla. Junior está perdiendo mucha plata con Rodríguez", señaló el ex central y campeón con el conjunto rayado para el portal colombiano Habla Deportes.