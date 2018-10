El defensa peruano Alberto Rodríguez se refirió a Raúl Ruidíaz , quien fue criticado por su falta de gol en los últimos amistosos que disputó la selección peruana.

"Creo que le está pasando lo mismo que sucedió con Claudio Pizarro. Claudio hizo una gran cantidad de goles en Alemania y Raúl en donde ha estado siempre ha sido goleador. Cuando él empiece a meter todas nos alegraremos, porque nos va a dar los triunfos. No deberían presionarlo", dijo el popular 'Mudo' al diario El Comercio.



En otro momento, Alberto Rodríguez aseguró que aún no piensa en el retiro y que todavía piensa jugar por la selección peruana.

"Mientras yo pueda y siga jugando, siempre voy a querer estar. Uno está para aportar, pero ya le tocará al entrenador decidir", indicó.

Pero reconoció que no fue convocado por sus constantes lesiones y por no estar en continuidad en el campo de juego.

"Uno siempre quiere estar porque le gusta representar a su país. Sin embargo, se entiende que no haya estado por el tema de la lesión. Luego me tocó estar en Universitario y no he jugado seguido", mencionó.



