Alberto Quintero: "Tengo varias ofertas de Perú"

El panameño Alberto Quintero aún no define su futuro en el fútbol profesional, sin embargo, reconoció que posee opciones para elegir.

"Yo estoy tranquilo, estoy disfrutando de mis vacaciones y esperando que se resuelva todo. Tengo varias ofertas de Perú, me quisiera quedar en Universitario porque me ha ido bien ahí, me quiere la hinchada y la directiva y eso es importante", destacó el popular 'Chiquitín'.

Las destacadas actuaciones del mediocampista con la camiseta de Universitario no solo genera que la directiva crema busque la ampliación de su préstamo, ya que Sporting Cristal y otros equipos nacionales también estarían interesados en sus servicios. ¿Se mudará al Rímac?

"Estoy buscando tranquilidad para mi familia, llevo varios años moviéndome por varios países y quiero estar establecido en un solo sitio. Estoy esperando que se resuelva todo", sentenció Alberto Quintero desde Panamá.