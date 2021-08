Veinte chicos y una chica jugando fútbol. Esa chica era Adriana Lúcar al lado de su hermano, mayor por un año. El escenario era el parque del barrio. “Yo siempre estaba metida ahí”, dice sobre sus primeros toques al balón.

Esa chica juega en torneos desde los 13 y hoy tiene 29 años. Es la máxima goleadora de la Liga Femenina FPF, que se transmite por primera vez en televisión vía Movistar Deportes. Adriana Lúcar ha llegado a anotar hasta cinco goles en un partido. Son 19 las veces que ha estrellado el balón en el fondo del arco. La delantera aliancista define en el área, le pega desde afuera, no da una bola por perdida y llega al arco por los extremos. Versátil.

Entrena las primeras horas de la mañana, luego cuelga los chimpunes y se pone el traje de ejecutiva de cuentas en una empresa de telefonía, donde ejerce su carrera de Administración que culminó becada en EE.UU. gracias al fútbol.

-¿Cuál es la fórmula para anotar 19 goles en 10 fechas?

No creo que haya una fórmula. Es gracias al equipo. Alianza Lima tiene un buen equipo y eso ayuda a que pueda sobresalir.

-¿Es el pico de tu carrera?

Yo jugué en EE.UU. y cuando regresé a Lima empecé a jugar por Cristal que en ese momento era Fuerza Cristal. No recuerdo haber metido tantos goles. Además, eran máximo ocho equipos y el campeonato era más corto. Ahora es diferente la preparación, entrenamos todos los días. Antes entrenabas una o dos veces a la semana y jugabas. Entrenar día a día, estar con el grupo todos los días da mayor conexión y eso se refleja en el partido.

-La preparación es como el de un equipo profesional.

Tal cual. Juego en campeonatos de la federación en Lima desde los 13 años y recién este año he visto ese cambio. Nuestro comando técnico es completísimo. Tenemos nutricionista, psicólogo, doctor, ‘fisio’, entrenador, asistente, preparador de arqueros, utilero, las señoras que te ayudan con la comida. Es súper completo. Y tenemos la cancha en Matute. Se entrena profesionalmente.

-Los críticos dirían que metes 19 goles porque el nivel es bajo, que la distancia entre Alianza y la ‘U’ y los demás equipos es muy amplia. ¿Qué respondes?

Es la realidad. Lamentablemente, el campeonato no es tan competitivo, pero es porque recién empieza. ¿Creen que en Colombia empezó y ya la gente jugaba? No. Se tiene que empezar dándole mayor visibilidad a las chicas que ya juegan, así otras chicas que tal vez no se animaban y quieren jugar, dirán: “quiero estar ahí”.

-¿Qué se le puede decir a las personas que aún creen que el fútbol es solo para hombres?

Hoy vas a países del primer mundo y ese pensamiento ya no existe. Todos podemos hacer lo que queremos, lo que nos apasiona. Sí entiendo que los hombres digan que el nivel es bajo, pero todo es un proceso. Es importante que no nos olvidemos que el campeonato local es el que alimenta a la selección con jugadoras. Tenemos que mejorar el campeonato local y la forma es dándole visibilidad a las chicas, es lo que necesitamos.

-¿Por qué elegiste el fútbol?

Me fui a vivir tres años a Tacna cuando tenía 10 años. Volví a Lima y empezaron a haber campeonatos de fútbol femenino. Pero desde que tenía uso de razón quería jugar fútbol.

-En la década del 90 no era común que la mujer juegue fútbol, al menos no como ahora.

Si aún es medio difícil ver mujeres que jueguen fútbol, en ese entonces era súper raro. Yo estuve en España un tiempo y ahí los hombres juegan con las mujeres desde que son chiquitos. Felizmente, tuve un hermano mayor con quien jugar.

-¿Pero qué gatilló que te inclines por el fútbol?

Lo mío era algo innato. Nadie me enseñó.

-¿Y tu padre?

Mi papá es pelotero. Por ahí lo habré sacado. A los 14 años le dijeron que se venga a Lima para probarse en la ‘U’, porque jugaba bien. Pero mi abuelito no lo dejó venir a Lima. Mi mamá pensaba que yo iba a ser hombre porque le pateaba la barriga como no tienes idea (ríe).

-¿No pensaste ingresar a las FF.AA., como tu padre?

No. Lo tenía claro. Pero también tenía claro que no quería dejar de jugar fútbol, y lamentablemente cuando terminas el colegio y te quedas en Perú, sabes que no vas a jugar fútbol de una manera constante, por eso me fui a estudiar a EE.UU. y seguir jugando allá, y así lo hice. Me conseguí una beca completa para estudiar Administración. La experiencia fue increíble, donde jugaba era como un equipo profesional.

-¿Te arrepientes no haberte dedicado 100% al fútbol?

De hecho, te queda la espinita. Pude haberlo hecho. Capaz en ese momento no lo tenía tan claro como ahora. Vengo de estar parada casi dos años, y tengo las ganas de seguir mejorando. Este apoyo que nos está dando Movistar Deportes, dándonos visibilidad, y el apoyo de Alianza Lima nos alientan. Ojalá al próximo año tengamos la misma visibilidad y que los equipos mejoren. La visibilidad de la ‘tele’ es súper grande para nosotras, hará que las marcas se acerquen a querer auspiciarnos; y así salir adelante, querer ser futbolistas profesionales.

-Con 29 años y 19 goles, ¿qué más debes lograr?

Quiero campeonar y hacer un buen papel en la Libertadores. He estado en la selección peruana desde que era chiquita, pero estar en la selección es lo que todas las jugadoras quieren.

-¿Si esto sigue creciendo, en algún momento tendrás que decidir entre la Administración y el fútbol?

Claro. Quiero seguir con el fútbol, porque está en pleno crecimiento en Perú. Tengo 29, pero quiero jugar fútbol hasta los 40 años.

-Se vienen las próximas fechas de las eliminatorias. ¿Lapadula o Guerrero arriba?

Qué fuerte esa pregunta (ríe). Los dos (risas). No sé cómo viene Paolo que ha estado en para, pero Paolo es Paolo. Yo pondría a los dos.

AUTOFICHA:

- “Soy Adriana Andrea Lúcar Carrasco. Tengo 29 años, pero parezco de 24 (ríe). Nací en Lima. Acabé el colegio y me fui a estudiar Administración a Estados Unidos. Actualmente, estudió un MBA en la Pacífico. Y ahora con el fútbol se nos pueden abrir muchas puertas”.

- “No soy hincha de ningún equipo. Pero ahora que estoy en Alianza quiero al club, quiero que los hombres ganen y que el vóley gane. En todo caso, soy hincha de la selección peruana; el mejor partido de mi vida fue ver a la selección en Ecuador en la eliminatoria pasada”.

- “Hoy de la selección me gusta Yotún, creo que juega muy bien, te mueve todo el equipo sin llamar mucho la atención. También necesitábamos un jugador como Lapadula. Mi padre y mi novio siempre me aconsejan sobre lo que debo mejorar. Es un proceso y poco a poco me adaptaré mejor”.

ESTE VIDEO TE PUEDE INTERESAR

Entrevista al ministro de Salud Hernando Cevallos