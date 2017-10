Adrián Zela: 'Apoyaré al grupo a obtener el sueño desde donde me toque'

Adrián Zela fue recientemente convocado por Ricardo Gareca para integrar el plantel de la selección peruana . El defensa, tras haber realizado su primera práctica con el ‘equipo de todos’, se mostró contento y aseguró que el llamado refleja el buen momento que atraviesa en Deportivo Municipal .

“Creo que vengo demostrando varias virtudes en mi juego. Este llamado me agarra listo para pelear. En este primer entrenamiento he podido percibir la armonía con la que se trabaja. Desde que llegué la gente me ha recibido muy bien”, señaló el jugador en conferencia de prensa.

El actual jugador de Municipal también se refirió al trato que recibió por parte de sus compañero. Lo calificó de muy agradable.

“Desde el primer momento me han hecho sentir como si perteneciera a este grupo desde hace mucho tiempo. Aldo Corzo es un buen amigo mío desde muy chico. Y apenas se enteró de mi llamado, me felicitó. Él ha podido ayudar un poco en que la bienvenida sea más agradable", sostuvo el jugador de 28 años.

“Más allá de querer jugar, mi posición es apoyar al grupo a obtener el sueño desde donde me toque", sentenció.