Junto con Humberto Suguimitzu y Sixto Jáuregui, constituyen las glorias del billar peruano de las décadas de 70. 07 de mayo de 1961. GEC Archivo Histórico

Según el propio Adolfo su sobrenombre se lo debió a su madre, “mi mamá me iba a buscar al billar y antes de cruzar la calle los patas gritaban «Ahí viene la vieja», y mi mamá se metía y me agarraba a carterazos y me sacaba corriendo –. Por eso me dicen ‘La Vieja’ y ¡Cuidadito! No por otra cosa”. Lamentablemente, en un viaje que realizó a Ica en su automóvil para realizar una exhibición, de retorno a Lima, sufrió un accidente muy serio por lo que debió ser hospitalizado de inmediato. Como consecuencia del incidente, sufrió la pérdida de su poderosa y certera tacada, que tantos éxitos le habían brindado. Siguió jugando y muy bien, pero limitado en lograr carambolas que antes las solucionaba fácilmente. Desafortunadamente Adolfo Suarez Perret falleció el 14 de abril del 2001.