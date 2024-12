Adiós, ídolo: Hugo 'Cholo' Sotil muere a los 75 años (VIDEO)

Hugo 'Cholo' Sotil, leyenda del fútbol peruano, murió la madrugada de este lunes a los 75 años de edad.

El histórico jugador estaba internado en la Unidad de Cuidados Intensivos (UCI) del Hospital Dos de Mayo.

Su estado de salud era delicado y la familia guardó reserva sobre los detalles hasta el último momento.

El Ministerio de Salud informó esta mañana que Sotil ingresó al citado nosocomio por emergencia el 19 de diciembre debido a que presentaba falla orgánica múltiple y shock séptico.

"Durante su permanencia en el hospital, Sotil fue atendido por un equipo de médicos de diversas especialidades. Sin embargo, pese a los esfuerzos realizados su estado de salud se agravó por un shock circulatorio con falla renal y hepática", detalló el Minsa.

LA LEYENDA



El exfutbolista peruano -nacido en Ica- defendió las camisetas de Deportivo Municipal, FBC Barcelona y Alianza Lima.

Sotil comenzó a destacar en 1968 defendiendo la camiseta del Deportivo Municipal. Luego logró un salto meteórico al ser fichado por el FC Barcelona en 1973. Con los blaugranas consiguió ganar LaLiga en la temporada 1973-1974, la cual puso fin a una larga mala racha en el club catalán.

Jugó en el Mundial de 1970 y 1978 con la camiseta de la selección peruana.

Sotil fue una pieza clave en la selección peruana.

Su momento más destacado con la blanquirroja fue en la Copa América de 1975, donde anotó el gol decisivo en la final contra Colombia, otorgando a Perú el título continental.

EL ADIÓS DEL BARCELONA

El futbolista jugó en el Barcelona en la década de los 70, entre 1973 y 1976, donde coincidió con Joan Cruyff ganando la famosa Liga de 1973/74. Fue un jugador muy querido por la afición azulgrana.

Sotil formó parte del equipo azulgrana que ganó por 0-5 en el Santiago Bernabéu. Además, fue uno de los goleadores del partido concretamente cerrando la cuenta. El futbolista regresó a Perú en el 76 después de que el Barcelona fichara a Johan Neeskens y debido a los problemas que tuvo para nacionalizarse español.

El Barcelona lo despidió en X

Adiós a 𝐂𝐡𝐨𝐥𝐨 𝐒𝐨𝐭𝐢𝐥, un delantero hábil, escurridizo, valiente e intuitivohttps://t.co/ZNBaa0OuaN — FC Barcelona (@FCBarcelona_es) December 30, 2024

El FC Barcelona lamenta la muerte de Hugo Sotil, jugador azulgrana entre el 1973 y el 1976, y quiere expresar su pésame a la familia y amistades. Descanse en paz, Cholo. pic.twitter.com/LRZ5QkUA7a — FC Barcelona (@FCBarcelona_es) December 30, 2024

Hugo Sotil recibió un homenaje en Cataluña el mes pasado por parte de las autoridades del Barça y, a su regreso a suelo peruano, indica Depor, lamentó que se le valore más en España. “Fui querido en un país en el que nunca viví, y quizá mucho más que en el Perú. Acá ya nos olvidamos del ‘Cholo’ Sotil”, comentó en una entrevista con el periodista Juan Carlos Esteves.

"Yo soy aliancista de nacimiento pero todo ese cariño que me brindó la gente del Barza no se puede olvidar. El día que yo me muera espero que me entierren con la camiseta del Barcelona", declaró hace algunos años.



EJEMPLO DE HUMILDAD

Sotil es recordado como un delantero hábil, escurridizo, valiente e intuitivo. Pero también como una persona humilde y solidaria, siempre atento a sus compañeros.

Y es que 'El Cholo' nunca olvidó sus raíces y su conexión con la gente del pueblo lo que lo convirtieron en un ícono popular. Su historia sigue siendo una inspiración para generaciones de futbolistas peruanos.

Datos en la Selección Peruana y clubes:

Con la Selección Peruana disputó dos Mundiales (1970 y 1978) y una Copa América (1975). Vistió las camisetas del Deportivo Municipal, Barcelona, Alianza Lima, DIM, Los Espartanos y Deportivo Junín.

Aprovecha la NUEVA EXPERIENCIA, recibe por correo y por Whatsapp nuestro periódico digital enriquecido. Perú21 ePaper.

¡Ahora disponible en Yape! Búscanos en YAPE Promos.

VIDEO RECOMENDADO: