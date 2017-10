¡Adiós, crack! Andrea Pirlo anunció su retiro definitivo del fútbol Destacado volante del New York City descartó convertirse en técnico por el momento. "Hay que encender la chispa. Aún no me sucedió", reconoció en una entrevista.

Pirlo vistió las camisetas del Brescia, Inter, Reggina Calcio, Milan, Juventus y New York City. (GETTY IMAGES)