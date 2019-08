AC Milan vs. Udinese EN VIVO por la Serie A

AC Milan vs. Udinese juegan EN VIVO | EN DIRECTO ONLINE este domingo 25 de agosto desde las 11:00 am. (hora peruana) por la primera fecha de la Serie A de Italia desde el estadio Firuli - Dacia Arena y con transmisión de ESPN y Serie A Pass. No te pierdas el retorno del Calcio en el que los 'Rossoneros' aspiran a volver a ser protagonistas.

Luego de una temporada 2018-19 en la que AC Milan alcanzó el quinto lugar y por ende fuera de la zona de Champions League, el equipo rossonero espera iniciar con buen pie su participación en el torneo lcoal con un solo objetivo, volver a tener el protagonismo de antaño.

AC Milan vs. Udinese #: horas y canales en el mundo



Perú 11:00 am | ESPN

México 11:00 am |

Ecuador 11:00 am |

Chile 12:00 pm |

Colombia 12:00 pm |

Bolivia 12:00 pm |

Paraguay 12:00 pm |

Venezuela 12:00 pm |

Brasil 1:00 pm |

Argentina 1:00 pm |

Uruguay 1:00 pm |

España 6:00 pm |

Con la llegada de Marco Giampaolo al banquillo y de Leo Duarte (Brasil), Ismael Bennacer (Argelia), André Silva (Portugal), Rafael Leao (Portugal) Rade Krunic (Bosnia Herzegovina) y Theo Hernández (Francia), los hinchas de AC Milan se ilusionan con tener una campaña decorosa en la Serie A de Italia.

Y fue el mismo técnico quien puso la presión para su equipo. "Por este escudo y por historia, tenemos que estar peleando los puestos de Champions League", dijo en conferencia previa a su visita al Udinese.

Los de Udine, en tanto, tienen como objetivo superar el puesto 12 en el que terminaron el torneo pasado. Sin embargo, el historial en enfrentamientos directos no es favorable para los blanquinegros que no le ganan a los de la Madoninna desde el 29 de enero del 2017.

AC Milan vs. Udinese | Probables alineaciones



Udinese: Musso, Becao, Troost-Ekong, Samir; Larsen, Fofana, Jajalo, Mandragora, Pussetto; De Paul, Lasagna.



AC Milan: Donnarumma; Calabria, Musacchio, Romagnoli, Rodriguez; Kessie, Biglia, Calhanoglu; Suso; Piatek, Castillejo.

AC Milan vs. Udinese | mapa del estadio donde se jugará este partido