Un momento de pura alegría para uno se convirtió en uno de absoluta vergüenza para otro. Un joven futbolista de las divisiones menores del AC Milan se tomó una foto con Cristiano Ronaldo sin saber que atrás de ellos pasaba Giorgio Chiellini totalmente desnudo.

Raoul Bellanova aprovechó el encuentro entre el 'Rossonero' frente a la Juventus del pasado fin de semana por la Seria A para acudir a los vestuarios de la visita en San Siro y pedirle una foto a su ídolo 'CR7'.

Lo que jamás imaginó fue dañar la privacidad del defensor Giorgio Chiellini, quien caminaba sin prenda alguna por las duchas. La imagen se filtró en las redes y los usuarios salieron en defensa del experimentado central de la 'Vieja Señora'.

Ante el revuelo, Bellanova utilizó su cuenta de Instagram para explicar lo sucedido y disculparse por ello.

"Lamento profundamente por lo que salió en las redes sociales. P ido disculpas a Giorgio Chiellini, no fue mi intención. Les aseguro que me tomé una foto con Cristiano Ronaldo pero no publiqué nada en mis cuentas. El único error que cometí fue compartirla con algunos amigos antes de darme cuenta del detalle", escribió el joven.



(Instagram @raoulbellanova) (Instagram @raoulbellanova)

