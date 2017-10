Abuela finge desmayo en la cancha para asegurar clasificación de Panamá a Rusia 2018 [VIDEO]

Todo por el Mundial. La histórica clasificación de Panamá a Rusia 2018, tras el triunfo sobre Costa Rica, incluye el peculiar episodio protagonizado por Elida de Mitchell, quien ingresó al campo de juego del compromiso y fingió una descompensación para ayudar a la selección de su país.

Transcurrían los descuentos del intenso Panamá-Costa Rica, cuando de pronto La Fula, como se le conoce, decidió convertirse en intrusa y expresar públicamente sus dotes artísticos para evitar que los visitantes consigan empatar el marcador del encuentro, que favorecía 2-1 a los panameños.

"No me dio nada, es que la Policía me iba a sacar e hice que me desmayaba de nuevo. Cuando vino me dijo: 'Tía, ¿qué te pasa?' y le contesté: ¡Vas para el Mundial carajo, no me pares de aquí!", reconoció con orgullo Elida de Mitchell tras el insólito incidente.

"Por emoción me tiré a la cancha para evitar que Costa Rica metiera otro gol. No lo iba a permitir. No pretendía salir hasta que terminara el partido", añadió la actriz del falso desmayo en diálogo con Panamá América.