Abogado chileno sobre Perú vs. Colombia: "Me genera indignación ver cómo se cometió el fraude"

Mucho se ha comentado sobre los últimos minutos del partido entre la selección peruana y Colombia por las últimas fechas de las Eliminatorias. La idea de un ‘posible arreglo’ sigue latente en muchas personas, y Luis Mariano Rendón, abogado chileno, es uno de ellos.

Su indignación hizo que mandara un documento a la FIFApara que investigue lo ocurrido, esperando que se tome cartas en el asunto. En la edición digital del diario ‘La Tercera’, se dio a conocer una entrevista donde expresó que no entiende por qué la federación de su país no planea actuar sobre los hechos.

"La denuncia ya está presentada. Todo ha sido por fax, pero ahora enviaré un correo postal para que no haya pretexto de que no recibieron nada. Me genera indignación ver cómo se cometió el fraude entre la selección peruana y Colombia a vista y paciencia de millones de latinos. El mensaje es de viveza; se busca eliminar la competencia", fueron sus palabras.

(Twitter: @lmrendon) Luis Mariano Rendón. (Twitter: @lmrendon) Twitter: @lmrendon

"Se hizo un reclamo por el caso Nelson Cabrera, pero esto es un megaescándalo. Las imágenes hablan por sí solas. Es impresentable que no se haga nada", sostuvo.

A su vez, indicó que los mencionados ‘actos’ le parece un robo total por lo que pidió “diligencias y que se cite a los jugadores involucrados”. Al finalizar la mencionada entrevista aclaró que lo que está haciendo es “una muestra de lo que haría como parlamentario” pues está postulando para diputado chileno.