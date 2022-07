El epílogo de su carrera llegó hace dos décadas. José ‘Chemo’ del Solar colgó los chimpunes en un empate a dos goles con el Deportivo Quito de Ecuador, a los pocos días de haber obtenido el campeonato apertura con Universitario.

Hizo un gol como acostumbraba hacerlo a pesar de su posición en el campo -que solía ser solo un simple trazo en la pizarra del entrenador-, pues Del Solar recorría toda la cancha, apoyando a sus defensas y aportando en el ataque. Recordemos que hasta de arquero se lució alguna vez jugando en España.

Con la camiseta 20 en la espalda, aquel 16 de julio de 2002, esperó hasta el minuto 85 para abandonar el campo y destapar los más bellos sentimientos que pueden existir entre una hinchada y su ídolo. Al dar la vuelta olímpica seguro se reencontró con los hitos claves en su trayectoria, mientras recibía la ovación merengue desde cada rincón del Estadio Nacional.

José Guillermo del Solar en uno de sus primeros partidos con las sedas merengues. (Foto: GEC Archivo Histórico)

En 1985 ‘Chemo’ se inició en el balompié profesional con las sedas amarillas del Club Deportivo San Agustín, institución con la que logró el título nacional en 1986, junto a Roberto Martínez, Héctor Yupanqui y el experimentado Jaime Duarte.

En 1988 y 1989 jugó por el club que marcaría su vida, Universitario de Deportes, antes de emigrar a la Universidad Católica, donde destacó por su solvencia y buena entrega del balón, haciéndose querer por los fanáticos ‘cruzados’ al obtener el título del país sureño en 1991.

Brilló en Europa

Atravesó el Atlántico para retar al competitivo fútbol del viejo continente, en donde no defraudó al vestir primero los colores del Tenerife y luego del Salamanca, Celta y Valencia. Tras un corto paso por el Besiktas de Turquía volvió a su casa, la ‘U’, en 1999.

La trayectoria de Del Solar se superpone con una época gris para el fútbol nacional. Las campañas para los mundiales de 1990 y 1994 fueron sombrías. El nivel del deporte más popular en nuestro país había tocado fondo. Eso, sin embargo, asigna un mérito mayor a su performance tanto en nuestras canchas como en las del extranjero, donde dejó huella.

El día de su despedida 'Chemo' recibe el abrazo de su entrenador Angel Cappa. (Foto: GEC)

El 44 veces internacional con la selección del Perú, intervino en seis ediciones de la Copa América y en cuatro rondas clasificatorias mundialistas (1990, 1994, 1998 y 2002). Sus últimos años en el equipo crema los coronó llevándose los títulos nacionales de 1999 y 2000, y el apertura del 2002.

En una entrevista concedida en 1997, recién llegado de España, donde militaba en el Celta de Vigo, declaró: “Yo pienso, y siento, que uno es de donde vive, no de donde nace. Yo soy peruano, pero mi casa no está acá, sino en donde juego al fútbol. No puedo estar pensando en los amigos, en las amistades, pese a que los extraño...”.

Vista de un joven José del Solar con la camiseta de la 'U'. (Foto: GEC Archivo Histórico)

Momentos polémicos

La carrera deportiva del ídolo crema no estuvo libre de algunos incidentes que eclipsaron brevemente su prolija trayectoria profesional. El primero sucedió en 1996, cuando el volante nacional decidió renunciar a la selección peruana para seguir su carrera con el Celta de España.

El otro episodio, también controvertido, se hizo público en agosto de 2002, cuando un control antidopaje indicó un resultado positivo por hallarse rastros de cocaína. Del Solar adujo el consumo de mate de coca como el causante de dicho resultado. Por ello fue inhabilitado medio año por la Federación Peruana de Fútbol, aunque el futbolista acababa de alejarse de las canchas. La consecuencia más lamentable fue que el Real Madrid anuló su contrato como entrenador de sus divisiones inferiores.

José Guillermo del Solar es premiado por la Federación Peruana de Fútbol. (Foto: GEC Archivo Histórico)

Más allá de estos incidentes, la calidad exhibida sobre los gramados por este referente crema –hoy reverenciado junto a otros históricos como ‘Lolo’ Fernández, ‘Toto’ Terry y Germán Leguía- minimiza cualquier incidente extrafutbolístico y nos deja la imagen de un ‘Chemo’ pundonoroso y sobrio a la vez, que no podrá ser olvidado como uno de los principales volantes defensivos de la historia del balompié nacional.

