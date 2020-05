Con tan solo 11 años, Gui Khury es toda una promesa del skate mundial. El niño brasileño, instalado de Curitiba, logró realizar el 1080, un truco que el legendario Tony Hawk nunca pudo hacer en su carrera. Ahora, el menor sueña con Juegos Olímpicos de Tokio, construir su propia rampa personal y reconocerles el mérito de su logro a sus ídolos del skateboarding.

En conversación con Infobae, Gui contó cómo se animó a lograr el 1080, truco con el que ha cautivado al mundo.

¿CÓMO LO LOGRÓ?

Según cuenta, se planteó este objetivo hace un año “como un juego de niños”.

“Me lo imaginaba, pero no lo creía posible hasta que un día comencé a pensar en eso como algo real. Lo hablaba con mis amigos y les decía que algún día lo lograría. Y cuando me salió, fue lo mejor que me pudo pasar en la vida (...) Antes del aislamiento entrenaba 3 ó 4 veces por semana, con jornadas de 2 ó 3 horas, pero ahora practico todos los días”

Una tarde en la estuvo inspirado, Gui logró lo imposible. “Como ya había hecho varias veces el 720, el 1080 era algo que siempre estuvo en mi cabeza. Lo intentaba constantemente hasta que salió. Fue una gran sorpresa y ahora quiero repetirlo”, asevera.

Ahora, la promesa del skateboarding tiene pensado “construir una mega rampa personal” para poder entrenar en su casa.

“Aún no tengo el dinero para hacerla, pero ojalá algún día pueda. También trabajo para repetir el 1080 y el 1260, que sería muy loco”, resalta.

Además, Gui tiene la mente puesta en los Juegos Olímpicos de Tokio, cita internacional donde será “el atleta más joven” de toda la delegación.

“Va a ser algo especial, porque podría compartir muchas experiencias con deportistas de todo el mundo”, señala.

TODO SE LO DEBE A SUS ÍDOLOS

Pese a sus logros a su corta edad, Gui no se siente superior a los grandes del skateboarding. El niño señala que amaría compartir tiempo con sus ídolos, quienes son su inspiración

“Me encantaría poder compartir un almuerzo con Tony Hawk, Bob Burnquist, Neal Mims y todos los skaters que participen de los Juegos”, manifestó.

Incluso, ya pensó lo que le dirá a las estrellas internacionales cuando las vea: “Hey, logré el 1080; pero no lo hubiera podido hacer sin su inspiración. Ustedes son mis héroes y nunca van a dejar de serlos, porque los admiro mucho”.

¿QUÉ ES UN 1080?

El 1080 es un truco de skate , realizado en una rampa de skate vertical, en la que el skater realiza tres revoluciones completas (1080 grados de rotación) mientras está en el aire.

