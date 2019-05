"Una leyenda que crece": Esto pensaba Daniel Peredo sobre el ídolo de la 'U', el 'Lolo' Fernández

Siempre hay tiempo para recordar al 'Lolo' en las tribunas del Monumental. Los hinchas le piden que "les dé la ilusión de salir campeón" en cánticos, como si oraran a una deidad divina. Y parece que lo es en la historia de Universitario de Deportes . Los relatos de que nunca se fue a pesar de tener frente a él un cheque en blanco y que nadie ha podido batir su registro goleador han endiosado al ídolo máximo crema, Teodoro 'Lolo' Fernández Meizán . El artillero de pantalones cortos y una redecilla en la cabeza cumpliría este lunes 20 de mayo 106 años. Hoy el fútbol peruano recuerda la fecha de su nacimiento.

Las incontables hazañas del 'Lolo' han sido relatadas durante muchos años. Esa leyenda lo ha llevado a ganarse hasta a los más chicos, que ni siquiera lo vieron jugar, pero que creen a ciegas lo que sus padres les cuentan.

Para el verdadero hincha de Universitario, no hay un solo jugador que equipare el estatus del '9' que rompía redes con su potente disparo. Pueden existir referentes a lo largo de la historia crema, pero todavía no ha nacido un futbolista que inspire tanta devoción en las gradas como el 'Lolo'. Hasta el estadio insignia de la institución en Breña lleva su nombre y hay una estatua de él en el nuevo Monumental de Ate.

Su legado ha generado un extenso debate por años. Los más destacados periodistas deportivos del país han analizado su trayectoria y lo que significa para la gente; pero, hasta ahora, ninguno puede explicar el sentir del hincha cuando entona su nombre y carga la banderola gigante con su rostro, meciéndola de un lado a otro y haciendo el símbolo de la U con sus manos.

UNA LEYENDA ETERNA

"UNA LEYENDA QUE CRECE"



Meses antes de su repentina partida, Daniel Peredo se animó a opinar sobre el máximo goleador de Universitario de Deportes. Para él, es casi imposible que vuelva salir un jugador que lo iguale o que, por lo menos, sea ídolo de la gente. El precio del mercado, la globalización y los resultados, sobre todo los resultados, impiden que el 'Lolo' sea comparado alguna vez.

"Lo del Lolo es una leyenda, una leyenda que crece. Si hacemos un repaso por todos los hinchas de la 'U' que van a la tribuna a cantar en la Trinchera, me atrevería a decir que el noventa y tantos por ciento no lo vio jugar. Eso genera una relación única, es un romance que se transmite de generación en generación. Es un mito, un tipo que se lo tatúan en los brazos, en la piel, por lo que han leído, por la historia que pueden haber contado, por lo que pueden haber imaginado también. Porque, cuando tú no ves a un futbolista y lees de él y no hay registro, seguro tratas de vincular lo que estás leyendo con la realidad y te imaginas golazos", dijo Peredo.

Pero también su impecable imagen fuera del campo ensalzó la imagen del 'cañonero'. Que no se haya sabido sobre malas conductas, y que tampoco haya intentando ser entrenador, sirvió perfectamente para que no se manche su gloriosa carrera como futbolista.

"Además, 'Lolo' nunca puso en riesgo su vínculo con la 'U'. Las pocas imágenes que hay de él están vinculadas, en cuanto a entrevistas, más a el 'amateurismo', a otros tiempos. 'Me daban para entrenar pan con aceituna', dice. 'A fin de mes iba a cobrar mi porcentaje y me tocaba muy poco dinero, porque esto era así. Se jugaba por amor a la camiseta'. Esa declaración, con el paso de los años, trasciende. Es este tipo de personajes inactuales que trascienden a la época. Tienes la sensación de que el 'Lolo' cada vez juega mejor y patea más fuerte", comentó Daniel.

El periodista también tuvo palabras para los demás jugadores históricos cremas (Chale, Leguía, el 'Puma'), quienes, en el transcurso de los años, perdieron brillo luego de su paso por las canchas ganado títulos para Universitario. "Ahora hay más anti-hinchas que hinchas. Se privilegia el resultado", acotó.

Por último, indicó que el poder económico de las ligas extranjeras en el fútbol no permite que un jugador de categoría se forje un nombre aquí en el Perú. Es imposible preservar a un 'crack' por años, cuando se manejan cifras astronómicas en otras latitudes del mundo.

"Un jugador, con las condiciones para jugar como 'Lolo', en la 'U' y cualquier equipo del Perú, no lo van a poder retener más. Hoy en el contexto Sudamericano es muy difícil que un jugador, que surja, trascienda una carrera de 20 años en un solo club. Los grandes jugadores salen, hacen extraordinarias carreras en el extranjero, aseguran su futuro, y ya repasan la posibilidad de volver al club de sus amores en su país para despedirse. Pero que un jugador como el 'Lolo' permanezca muchísimos años jugando en un solo club, hoy, es prácticamente imposible", finalizó.