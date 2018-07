¿Cuánto debe costar el maquillaje de novia? Para Kaley Cuoco, menos de US$ 100

Entre los preparativos para la boda de tus sueños, el maquillaje es una pieza clave que como novia no puedes pasar por alto, sobre todo después de haber elegido el vestido, los zapatos y hasta las maletas para la luna de miel, y para asegurarlo no necesariamente debes romper tu presupuesto.

Cualquiera podría suponer que un buen maquillaje viene acompañado de una importante inversión, pero la actriz Kaley Cuoco demostró que en realidad solo es cuestión de saber elegir los cosméticos adecuados.

La actriz gana casi US$ 1 millón por episodio de The Big Bang Theory , pero para su boda con el jinete Karl Cook gastó menos de US$ 50 en su maquillaje de novia – ojo, sin considerar la ‘mano de obra’ realizada por su amiga, la maquilladora Jamie Greenberg.

¿Cómo gastó tan poco? La revista Glamour dio cuenta de los cosméticos usados por Greenberg para embellecer a Cuoco, una confesa fan del llamado ‘maquillaje de farmacia’, el más barato y sencillo.

Sin contar el gel reafirmante de ojos, la base y la sombra rosa, la página enumeró los cosméticos comprados por Cuoco en una farmacia estadounidense para la ocasión.

- Para los ojos, delineador negro suave de Burt's Bees (US$ 8) y máscara de pestañas Nourishing (US$ 10). ¿Las pestañas? De Ardell (US$ 5).

- Para los labios, bálsamo hidratante Burt's Bees (US$ 4), labial mate (US$ 9) y labial líquido de la misma marca (US$ 10).

En total, Kaley Cuoco solo gastó US$ 46 en ‘maquillaje de farmacia’, en esos productos que puedes conseguir en una tienda cualquiera, sin necesidad de recurrir a un gran almacén.

Ahora, si también te interesa su peinado, la estilista Christine Symond se encargó de convertir su moño desordenado en una cola tipo pony para la ocasión.

Entonces, ¿cuál es la lección? No son necesarios los productos cosméticos más caros. No siempre son los mejores. A veces solo basta un maquillador habilidoso y si es tu amiga o amigo, mucho mejor.