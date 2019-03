Ziggy Marley: "El planeta se beneficiaría de una rebelión del amor"

Ziggy no es solo el primogénito de Bob Marley , sino también su heredero espiritual. Con él, el propósito de crear conciencia con un mensaje humanista y de contacto con la naturaleza ha adquirido nuevas formas. Entre sus múltiples Grammys, ganó uno a Mejor álbum para niños, proyecto del cual se desprendió un libro infantil. Ha tenido colaboraciones con artistas de country, ska y rock, y, adecuándose a los nuevos tiempos, lanzó un EP con la plataforma de streaming Spotify en 2016.



Del mismo modo, escribió un libro con recetas de comida orgánica, creó un héroe de cómic Marijuanaman para ayudar a cambiar la opinión sobre la marihuana y ha desarrollado sus propios emojis con invocaciones a la unidad, el amor y el respeto. Por otro lado, con su fundación, apoya a la educación, la salud y el medio ambiente con proyectos concentrados en los niños. Y en su trayectoria en solitario o con los Melody Makers, amplió el espectro de lo que se considera reggae. Una apuesta por el cuerpo, la mente y el alma que regresa a Lima este 3 de abril en el Reggae Sessions Festival 2019 en Plaza Arena.



Se anunció una película biográfica de tu padre, Bob Marley. ¿Ha habido avances?

Aún no estamos trabajando en eso. Queremos saber quiénes podrían ser parte del proyecto. Estamos tratando de ver si es posible.

Consideras que hay detalles de la vida de tu padre que los documentales no han contado...

Claro, hombre. La persona que la gente conoce es mucho más profunda de lo que se ve. La historia puede ser contada en un millón de filmes. Es bastante profunda. Eso queremos explorar. Incluso si es una película biográfica de Bob, es un mensaje para el mundo.

Un mundo que cambió mucho desde aquellos tiempos.

Una diferencia es el Internet. Puedo mandar un post de Instagram o tuit, y alcanzar a bastantes personas. Me gustaría saber si mi padre hubiera podido mandar un post o tuit a sus seguidores (ríe). Antes, para difundir un mensaje, usualmente usarías una compañía o corporación, los medios. Ahora tienes la oportunidad de tener una conexión directa.



En una entrevista dijiste que eras más un músico espiritual que político. ¿A qué te referías?

La música es un arte revolucionario. Podemos hablar de nuestra condición física y política. Pero si no nos dirigimos a nuestra condición espiritual, no podremos alcanzar lo que hay dentro de nosotros. Y eso es lo que verdaderamente tiene significado.



Tu último disco se llama Rebellion Rises. ¿A qué tipo de rebelión te refieres?

El espíritu del mundo se relaciona con el espíritu de la música que la mayoría de gente escucha o es forzada a escuchar, que se repite y repite. Es una forma de influenciar en la generación más joven. Por el estilo de vida que vemos a través de la música y las imágenes que vemos por Internet. Es algo bastante poderoso. Aunque no tenga sabiduría, la música influye en la sociedad. Y algunas personas quieren que sea así. Por eso hay que rebelarse.



¿El mensaje de amor y unidad se ha vuelto más necesario?

El amor es una manera de rebelarse, de volverse activo. El amor no es solo sentimiento, es acción. Lo usamos como una fuerza poderosa. El amor puede hacer del mundo un mejor lugar.

Una de tus últimas canciones es “See Dem Fake Leaders”. ¿Qué es un líder falso para ti?

Ellos son la razón de que estemos en esta situación con el ambiente. Debemos liberar nuestra visión respecto a la religión y la política. La gente de arriba es el problema. No puede unir a las personas y no podemos hallar cómo vivir de forma más pacífica, con tantos años que llevamos viviendo aquí como especie. Debe haber menos suministro y presencia militar. De una rebelión del amor se beneficiarían el planeta y los seres humanos.



Vives en EE.UU. ¿Qué tiene el reggae que decir en la era Trump?

La música despierta a las personas. Hay que ponerle mensaje. Es importante. Puede ser una voz pequeña, pero será oída. Lamentablemente, no hay mucha música con mensaje. Si hubiera más paz y amor, el planeta crecería más allá de nuestra imaginación, económica, espiritualmente. Podríamos ver cuán próspero puede ser el mundo cuando el amor sea la fuerza principal detrás de todo. Aún hay egoísmo, celos y odio. No necesitamos esta destrucción.



¿Es necesaria la música para evolucionar mentalmente?

La música siempre ha sido parte de la rebelión y la revolución. Su misión es liberar a la gente. Hay conflictos entre Rusia y EE.UU., en Siria, el Estado Islámico. Hay líderes religiosos y políticos que no lo están haciendo bien. Si los líderes fueran los correctos, habría más unión.

En noviembre de 2018, se declaró Patrimonio Inmaterial de la Humanidad al reggae de Jamaica. Para ti, ¿qué es lo más valioso que tiene?

Es como cualquier arte de alto nivel que es respetado y amado donde sea. Tienes que respetar esta música y tratarla como el arte elevado que es.

Eres un activista de la comida orgánica. ¿Cómo relacionar esto con tu mensaje musical?

La comida es medicina. Es vida. Y mi vida es mi música. La comida orgánica es medicina para la vida.



El mundo ha ido cambiando su opinión sobre la marihuana. Aquí en Perú su uso medicinal ya ha sido aprobado.

Eso es bueno. La marihuana es un recurso natural. Debemos usarla medicinalmente, recreacionalmente. Y no debemos olvidar el cáñamo, el otro lado de la planta, del cual se puede desarrollar productos para reemplazar a los que no son biodegradables.



En la portada del álbum sales con tu pequeño hijo Isaiah. ¿Piensas en un legado que se transmite de generación, como te pasó a ti con tu padre?

Claro, hombre. Debemos dejar señales a la siguiente generación para que nos lleve en la dirección positiva que el mundo necesita.

AUTOFICHA

​- “Me llamo David Nesta Marley. Me llaman Ziggy en referencia al cigarrillo de marihuana. Nací en Kingston, Jamaica, en 1968. Soy hijo de Bob Marley y Rita Marley. Mi carrera musical comenzó al frente de The Melody Makers, banda formada con tres de mis diez hermanos. Con esta lancé mi primer disco en 1988”.



- “He sido embajador joven de las Naciones Unidas. Mi fundación URGE busca contribuir a las vidas de los niños en Jamaica, África, y alrededor del mundo. En 2018 fue lanzado mi último álbum de estudio Rebellion Rises. Es el octavo disco en mi carrera como solista”.



- “Algunas de mis canciones son ‘Love Is My Religion’, ‘Fly Rasta’, ‘True to Myself’. El proyecto cinematográfico de la película biográfica de mi padre será producido en alianza con los estudios Paramount y aún se encuentra en su fase inicial, por lo que todavía se desconoce el título y el reparto”.