Yvonne Frayssinet: "El vacío que no llena el Estado lo llenamos los que hacemos teatro”

Yvonne Frayssinet, quien interpreta al popular personaje de Francesca Maldini en Al fondo hay sitio, nos cuenta sobre su faceta poco conocida: tiene un teatro estudio donde enseña actuación para público de todas las edades. Ella, junto con su esposo Marcelo Oxenford, su hija Lucía y otros miembros de su familia, como Alonso y Carolina Cano, Zsazsa Frayssinet y otros profesores, forman parte de este emprendimiento que tiene tres sedes: en Barranco, Magdalena y Los Olivos, y donde también ofrecen cursos de baile, yoga e impro. No descarta que algunos de sus compañeros de la conocida serie de América Televisión se sumen a dictar algunos talleres.

Enseñar es una de tus pasiones.

Sí, es muy especial, muy interesante, muy gratificante. La verdad, no tengo palabras para describir la emoción que siento cuando veo un cambio en los alumnos. Llegan chicos muy tímidos, muy retraídos, inseguros, pero comienzan a soltarse, a sentirse y, cuando acaban el taller, son totalmente distintos. No solamente me interesa enseñar para formar actores, sino para quienes quieran desarrollar sus habilidades sociales, su percepción personal y hacia los demás, así como la empatía, junto al sentido ético y estético. Empiezan a interesarse por la cultura, por los libros y, sobre todo, logran amarse más porque su autoestima aumenta considerablemente, así como su seguridad.

¿Cómo surgió la idea de abrir el Teatro Estudio Yvonne Frayssinet?

Conversando con ellos, les planteé formar un buen staff de profesores, porque todos somos actores. Mi hermana estudió conmigo también en la complementación pedagógica; mis sobrinos son actores con experiencia, capaces, destacados. Está mi sobrina, que es bailarina; mi hija estudió en Buenos Aires y está feliz porque ya está dando clases, y lo hace muy bien, con ideas nuevas. También está Germán Loero para impro. Estamos integrando a más gente del ambiente que está capacitada, que son muy buenos. Es muy gratificante hacerlo, pues el vacío que no llena el Estado lo llenamos los que nos dedicamos a hacer teatro, porque se les da herramientas para que puedan vivir mejor, que puedan integrarse en la sociedad, sin miedo y con empoderamiento.

¿Cómo es la ‘madame’ como profesora?

Me río con los alumnos, bromeamos, les hablo como a un amigo. No soy rígida para nada, como algunos puedan pensar tal vez, pero sí me gusta que lo hagan bien, que sean puntuales. Creo que se sienten cómodos conmigo y se sorprenden porque siempre me miran como diciendo: “Ahora con qué saldrá esta señora”. Pero no asumo mi rol de Francesca Maldini cuando estoy dando clases. Saben que estoy llana para ayudarlos en lo que quieran.

¿De qué manera este emprendimiento ha ayudado a unir a tu familia?

Nos hemos integrado, nos vemos más seguido, discutimos también (risas), cambiamos ideas. Es lindo que nos acerque esto, con mis sobrinos sobre todo. Es un legado para ellos y para mi hija. Si ellos quieren, ya tienen una escuela formada que está encaminada. Solo tienen que seguirla y organizarse. Mi hermano es el administrador; si no fuera por él, esto no existiría, pues ¿con qué tiempo lo podría organizar? Mi cuñada también interviene.

¿Qué otros proyectos tienes para el nuevo año?

Estaré en la serie. Además, siempre tenemos viajes a Estados Unidos presentando obras de teatro para la colonia peruana. Esta vez voy a viajar algunos fines de semana. Hace poco hicimos Brujas; hemos hecho antes Pareja abierta con mi marido en varios estados. Hay buena recepción, quieren mucho a los actores peruanos. Acá hacer teatro me costaría mucho, porque es muy ajetreado ir de Pachacámac al teatro, llego a mi casa después de las 11, después me tengo que levantar a las 5:30: es matador.

¿Te gustaría volver a tener a Andrés Wiese y Nataniel Sánchez en AFHS?

Claro, ¡cómo no! Son mis amigos. Siempre los extraño, los recuerdo y me encantaría que regresen. Tengo más comunicación con Andrés, que estuvo de cumpleaños hace poco. Con Nataniel un poco menos porque está muy lejos. Sería precioso que retornaran y el público estaría encantadísimo de que vinieran.

¿Extrañas a ‘Peter’ (Adolfo Chuiman)?

Sí, son muchos años de compartir con Adolfo. Es muy gracioso, muy talentoso, buen compañero, simpático, un caballero. Lo extraño, cómo no.

¿‘Francesca’ se debió quedar con ‘Peter’?

No, porque se perdería la magia. Hay una película llamada Paseando a miss Daysi, donde la señora y el chofer se hacen muy amigos, pero siempre cada uno mantiene la distancia. Imagínate si se encuentran, se casan; se va ese candor, esa cosa sublime de la amistad pura y desinteresada. Me gustó que ese final fuera así, que siempre nos mantengamos cercanos, con cariño.

¿Al Perú le falta más teatro?

Sí, no hay salas de teatro. Una obra la ensayan tres meses y la presentan solo un mes porque no hay salas. Aunque llegue a llenarse, hay otro grupo que quiere presentarse. Antes yo iba a provincias muy seguido para ofrecer funciones; ahora me mandan a un colegio o arman algo. No es igual. La magia del teatro son las luces, la distancia, el telón. Hay ciudades del Perú que no tienen un teatro; es una pena, un dolor, un atraso. Un país sin salas de teatro está atrasado: no hay cultura, no hay educación, no hay nada.

