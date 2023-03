Con un carisma agradable y risueño, Anthony Polanco terminó el colegio lleno de galardones por su destreza en las matematicas, siendo una surte de celebridad en la escuela a su corta edad y con un futuro prometedor como Ingeniero becado en la Pontifica Universidad Católica . Sin embargo, sus anhelos literarios y gusto por la lectura pudieron más. Fue así como tomo la radical desición de dejar todo y aventurarse a estudiar comunicación en la Universidad Nacional Mayor de San Marcos .

Su infancia la pasó en el Callao y desde pequeño siempre sintió el amor por la lectura, no fue hasta que en una reunión con amigos decidió inciar un podcast, en el que mezcló dos temas que le apasionan: los libros y el cine. De esa idea incial nació su actual canal de YouTube, ‘La Perunaidad’, o para los amigos ‘El tío peruanidad’, con el que ha ganado miles de fans gracias a sus vídeos y directos, en los que hablar de historia, politica y literatura es lo normal.

Ya tenías un canal literario llamado Angustia y desorden, entonces ¿Por qué crear este nuevo canal? ¿Qué te motivo a hacerlo?

Este es mi tercer canal, ya que el primero fue un pódcast que sacamos con amigos durante la pandemia donde hablábamos de películas y de libros. Semanalmente hacíamos una encuesta. Cada uno de nosotros proponemos un libro y relacionado con el libro una película y hacíamos la votación, la gente participaba y lo transmitíamos por Facebook y era semanalmente. Fue una etapa muy maravillosa que nos abrió las perspectivas del mundo audiovisual y personalmente me hizo entender que el intelectual del día de hoy debe estar en contacto con la gente. Ya los tiempos cambiaron no es como antes que estaba en un pedestal el escritor que publicaba cada dos años, cada tres años y se desentendía del mundo. Durante ese pódcast me di cuenta de que hoy en día, en el mundo es importante estar permanentemente con la gente. Comentando cosas cotidianas y nutriendo sus puntos de vista contándoles historias. Y fue en ese proyecto en el que me di cuenta de que podía crecer más y fuimos luego con un canal de literatura que era ‘Angustia y Desorden’ que fue algo personal porque yo provengo más de las letras, de la literatura que de la historia. Luego ya dimos este proyecto, que mezcla un poco de todas las artes literarias peruanas: poesía, narrativa, historia hasta música. Mezclamos todo con la idea de contar una historia, puede ser una historia de las chapadas, de los trajes típicos, la historia de la guerra con Chile, pero siempre tuve ese mismo tip de contar una historia.

Entonces tienes a todo un equipo de producción detrás tuyo

Claro, tengo a dos editores, una camarógrafa y un productor. Somos varios, y el equipo ha ido creciendo poco a poco y con el apoyo de la gente lógicamente. De hecho no podría hacer lo que hago sin mi equipo, ellos son muy importantes para mí. Uno solo no llega muy lejos, te desmotivas, te desalientas, te abrumas. Prácticamente, el comunicador debe hacer de todo y tú lo debes saber. Además de redactar, debe saber editar, hablar en público y diseñar. Hasta música tienes que ver y si lo haces solo puede ser un poco demandante, así que lo mejor es siempre rodearte de gente. Gente talentosa.

'La Peruanidad' declaró sobre su rumbo como creador de contenido cultural. (Foto: La Peruanidad)

¿Por qué apostaste por el contenido cultural? ¿Sientes que en el Perú ese tipo de contenido es valorado?

Mira, en el Perú hace 50 años surgió una iniciativa. La iniciativa ‘Populibros’ de Manuel Scorza. Se vendieron millones de libros. La primera edición sacó un millón, la segunda dos millones de ediciones en un país con mucha menos población que hoy en día. Y para mí eso demostró que el peruano quiere leer, quiere culturizarse, pero falta acercar el libro, falta acercar la cultura a las personas. Yo estoy convencido de que el peruano quiere historias, quiere cultura, quiere literatura, pero que hay que presentárselo de manera entretenida e interesante. Mira, la cultura hoy en día compite con muchos distractores. Como lo es el futbol, la música, Netflix, el cine , los animes y un sin fin de cosas más y todos quieren jalar para su lado. Entonces la cultura tiene que actualizarse, tiene que encontrar maneras de aceptar a la gente, ya no basta con simplemente abrir una biblioteca o poner un evento. Si hasta las pollerías tienen TikTok que se encargan de promocionar sus productos. Con mayor razón la cultura. Tenemos que hacerlo divertido. Tenemos que llevarle a la gente, facilitarle a la gente el libro y la cultura, esa es la gran apuesta de esta década.





“Hay una lección que me llevo y es que uno siempre puede mejorar y tiene la obligación de mejorar”





¿Crees que el canal de La Peruanidad está logrando ese cometido, el de difundir la cultura de manera lúdica?

Ayer estuvimos en el club de lectura con 50 chicos y cada sábado es así de manera presencial. Así que yo creo que sí estamos logrando ese cometido. Yo lo siento cuando me saludan en la calle, lo siento en los debates que armamos, en los clubes de lectura que formamos y en el cariño que recibo. Yo sí lo siento así y estoy muy emocionado por lo que viene sobre todo, porque de hecho el éxito del canal ha sido raudo y explosivo y eso que no tiene ni siquiera un año. Lo que se viene para este año es realmente expectante, se vienen muchas cosas. Tengo planeada una gira por todos los países, por todos los departamentos del Perú. Dar conferencias, llevar la cultura aquí y allá, esa es la idea.

Aparte de youtuber, sabemos que has tenido un pasado como maestro en escuelas de primaria ¿Cómo viviste esa experiencia del profesor peruano?

Bueno, puedo rescatar muchas cosas y hay de ambos bandos, hay profesores muy buenos, muy motivados, sobre todo los jóvenes que salen con muchas ganas de cambiar las cosas de hacer una buena labor por el país, pero también hay el otro bando de padres y esto es algo que no se veía hace muchos años ¿sabes?. Antes el profesor era muy bien respetado, pero hoy en día los padres, al profesor, lo llaman las 24 horas, no lo dejan tranquilo por cualquier cosa, por eso es una labor muy. Lo he vivido en carne propia y es una lucha constante por no perder la llamada de la enseñanza, de la motivación para ir cada día y proponer cosas nuevas, las actividades. Personalmente, yo he vivido cosas extraordinarias como profesor, yo recuerdo una anécdota allá en un pueblito arequipeño donde había dado una clase sobre animales fantásticos a niños de primaria y les mostré un libro de Borges, porque me dije que era una buena oportunidad para que lo conozcan. Entonces, allí Borges habla de un elefante, entonces yo le conté un cuento de elefantes a los chicos y al final de la clase un chico me dice: “¿Profesor, los elefantes realmente existen?”, yo me quedé sorprendido y le respondí “¿Por qué lo dices?”, y él me responde: “Porque aquí no hay elefantes”, lo cual era cierto, no había ni zoológicos, y caí en la cuenta que realmente para estos chicos el elefante solo hay en Lima en el Parque de las Leyendas. Así que es toda una labor de mostrarles el mundo a esos chicos, tú eres su ventana, ellos te quieren mucho y te admiran mucho, tú eres su ventana para el mundo. Es una gran responsabilidad. Yo si pudiera darle un consejo a todos los profesores que lleguen a leer esta entrevista es que vayan a enseñar a las provincias del Perú, faltan muchos maestros allí. Enseñar allí es una experiencia única, es otra cosa. Es como la prueba de fuego.

¿A ti te toco ser ese tipo de profesor polifacético?

Yo era al principio solo quería enseñar mi tema que era literatura, pero después de eso un día el director me dice: “Profesor Anthony, ha faltado el profesor de historia, otro día me dice que falta el profesor de inglés y otro día me dice que no está el que haga la formación”, y ya no queda de otra que mandarte nomas a encararlo porque los chicos no pueden quedarse desamparados, no pueden quedarse sin maestro. Como te digo, termine enseñando hasta religión, imagínate. Pero de todo eso aprendes y al final te queda esa bonita experiencia de haber superado tus límites y de poder haber llevado un poco de cultura y conocimiento a esos niños que en verdad lo necesitan muchísimo.

Durante tu etapa escolar, ¿cómo eras? ¿El típico niño que se encasillaba en el mundo de la lectura o eras más el que paraba entre amigos dispuestos a la chacota?

Más con lo segundo creo. Lo que pasa es que yo en el colegio era muy diferente a la persona que vez ahora, por decirte algo, yo era campeón de matemáticas a nivel regional. Iba a concursos por el país. Me pagaban viajes y siempre fui bueno en matemáticas. Y pues ser bueno en matemáticas y debido a los eventos a los que iba te da ciertos privilegios, digamos que no debes cumplir las tareas, no es necesario, los profesores te pasan. Recuerdo que en mi curso de artes supuestamente de música yo no tocaba nada ni un instrumento, pero como era el chico que representaba al colegio en matemáticas, pues me pasaban con 18 o 19. Así que eso me dejaba mucho tiempo libre para estar con la gente, hacer chacota. Ya más adelante fue el gran cambio. Yo ingresé a la Católica becado, específicamente a la carrera de Ingeniería por lo que era bueno en matemática, pero una vez allí me di cuenta de que tal vez era bueno en eso, pero no era feliz y no me iba a dar las alegrías que yo quería. Así que hice un cambio radical y me fui de la católica a San Marcos y me fui a comunicaciones. Mi madre casi me mata. Como toda madre creo yo, que quiere tener su hijo ingeniero. Mi madre casi me mata “Me estás dejando una beca en la Católica para irte a San Marcos”. Pero yo le decía que eso es lo que yo quería. Finalmente, fui a San Marcos y tomé el hábito de la lectura que lo había interrumpido justamente por el tema de las matemáticas. Porque durante primaria leía bastante y en San Marcos fue donde explotó todo. Me volví un ratón de biblioteca, durante 6 o 7 años yo era el último que salía de allí. Tuve curiosidad por todos los temas: literatura, novela, historia, etc. Siempre hay una época donde uno es joven y te entra una curiosidad infinita por todos los temas. Quieres saber de todo, quieres conocer de todo y tu cerebro está más atento a eso.

¿Cuál fue ese libro con que te marcó? Con el que te iniciaste en este mundo de la lectura apasionada

De hecho lo tengo por aquí [me dice mientras busca en la pila de libros que tenía a su costado en una mesita]. Es ‘La guerra del fin del mundo’ de Mario Vargas Llosa y de 800 páginas. Lo leí tres veces porque me encantó muchísimo. El libro cuenta una historia curiosa, cuenta la segunda venida de Jesús. Jesús ya vino al mundo, pero fue ignorado, vapuleado porque ese es el mundo moderno, visto como un charlatán que habla y así lo tomaron. Pero, algo que me llamó la atención fue cuando me dije “Si esta historia es tan poco conocida qué más habrá”, y me leí toda la obra de Vargas Llosa, todos sus libros desde el primerizo que es ‘La ciudad y los perros’ hasta sus ensayos. Y luego él dice “Para mí, mi autor favorito es William Faulkner” y yo me leí todo William Faulkner también porque él me lo recomendaba y era muy difícil leer a Faulkner porque el tipo es un quemado, utiliza todas las técnicas. Mezcla tiempos, espacios y es terrible. Entonces, yo creo que en el Perú tenemos suerte de contar con un hombre así que está a ese nivel universal y es una ventana que te abre mundos. Cuando te digo que un pequeño librito como ‘La guerra del fin del mundo’ te cuenta la segunda venida de Jesús al mundo es una cosa espectacular, es un tema interesantísimo. Y así, cada libro suyo es un pequeño universo. Son distintas historias donde está involucrado algo más que el simple entretenimiento. Cuando a Vargas Llosa le dan el Nobel de Literatura, él dice “Por las cartografías del poder”, y eso hace Vargas Llosa, él te cuenta cómo funciona el poder, cómo funciona y cómo te atrapa. Además, también te enseña cómo atacarlo. Cómo librarlo y cómo sacarle la vuelta. Extraño un poco a ese Vargas Llosa.

'La Peruanidad' declaró sobre su rumbo como creador de contenido cultural. (Foto: La Peruanidad)

¿Cómo te vez de aquí a unos años? ¿La Peruanidad seguirá subiendo vídeos o ya estarás inmerso en otros proyectos?

Que pregunta más interesante. He planificado un par de años, pero no he planificado tanto. Pero si tuviera que especular ahora me gustaría publicar los libros que tengo pendientes. Yo comencé escribiendo, de hecho subí videos porque era una manera de publicar mediante videos, porque un video requiere un guion. Así que es como si estuvieras escribiendo, entonces me gustaría darle más tiempo a eso, a mis obras, algunas que tengo inéditas otras que estoy escribiendo, pero de todas maneras quiero mantener el formato de ‘La Peruanidad’ porque como te comentaba al inicio el intelectual de hoy en día tiene que estar en contacto con la gente. La gente requiere mucho de eso, si nosotros no hacemos esa labor, pues lo va a hacer cualquier improvisado que no conoce el tema o que simplemente entra, crea una página para fomentar odio, para fomentar rivalidades entre peruanos. Así que es una obligación moral el estar allí presente siempre en la vida de las personas. No hay nada más fácil que crear un movimiento, un grupo, un canal mediante el anti. Estos que dicen: “yo soy el antirrojo, yo soy el antiliberal, el antiderecha”. Sin embargo, lo verdaderamente valioso y complejo es crear algo desde la unión que mezcle cultura y todas estas riquezas que tenemos con testimonios, libros, música desde el amor, eso es valioso y porque yo creo que eso hace falta es porque yo creo que voy a seguir presente muchos años más o hasta que el público me acompañe.

En uno de tus videos en YouTube vi que sacaste un montón de cuadernillos que fungían como escritos tuyos durante la universidad y el colegio ¿En algún momento piensas publicarlos como obra inédita de ‘La Peruanidad’?

En verdad tengo como 50 de esos cuadernos. Una vez escuchaba a un escritor que decía “Tengo 5 o 6 novelas inéditas” y la verdad que eso no es nada. Uno para aprender tiene que tener entre 30 o 20 manuscritos. Y así, ya que uno al momento de querer escribir lo primero que escribe no es una obra maestra, de ninguna manera, puesto que tienes que aprender. Los míos son manuscritos fallidos, incompletos, otros que algo no me gustaron y otros que por pudor no quise publicar, pero que son parte del proceso de aprendizaje. Algún día tal vez haga alguna compilación con esos ensayos y escritos. Tal vez más adelante porque es contenido un poquito más bohemio, una etapa muy oscura. Sabes que la etapa universitaria es muy bohemia, así que allí hay de todo.

¿Cuál es el aprendizaje más grande que te llevas de toda esta aventura como youtuber cultural? ¿Sientes que has aprendido algo nuevo de las personas o de ti mismo?

Hay una lección que me llevo y es que uno siempre puede mejorar y tiene la obligación de mejorar. Si tú me conocías en la época universitaria era muy diferente. Como te digo, me volví un ratón de biblioteca. Prácticamente, estaba todo el día leyendo y cuando empecé a hacer contenido audiovisual me di cuanta que tenía que aprender a vocalizar mejor, expresarme mejor, tenía que aprender a comunicarme. ¡Volverse un comunicador! Y yo salí como un comunicador de la universidad, pero aún no era uno de verdad porque no sabía expresar bien mis ideas y ahora estoy aprendiendo a hacerlo, aún me falta todavía, pero esa es la lección que saco, que uno puede mejorar siempre y tiene el deber de mejorar para llegar más lejos. Hay una frase que dijo un filósofo “Nuestro crecimiento espiritual y físico no ha terminado”, lo curioso es que lo dijo a los 80 años, así que siempre se puede mejorar y esa es la lección más importante que he aprendido en estos años.





