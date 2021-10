Muchos podrán decir que la nostalgia no tiene precio; sin embargo, para Rouslan Guevara, más conocido como ‘Ruslan’ en redes sociales, el sentimiento de añoranza le ha servido de combustible para su canal de YouTube, el cual cuenta con más de medio millón de suscriptores y millones de reproducciones.

Como creador de contenidos, ‘Ruslan’ apela al recuerdo de aquellos niños que ahora son adultos y que necesitan, por unos pocos minutos, regresar al pasado. A través de sus videos de reseñas, resúmenes y análisis de películas animadas de la década del 2000 y la década de los 90, una generación entera se permite tomarse una pausa para mirar atrás y revivir emociones.

¿Cómo fue que nació la idea de crear un canal de YouTube que recurre a la nostalgia de toda una generación?

Mi primer video en YouTube fue sobre una película animada. Fue en 2017, pero la idea de tener un canal viene de hace varios años. Antes tuve un canal compartido con un amigo sobre sketches de comedia, pero siempre quise tener uno propio para hablar de cine. Mi idea era hacer videos sobre películas de superhéroes o de Star Wars y luego entrar a hablar más de cine de culto. Pero eso no terminó siendo el rumbo y al final terminé haciendo videos sobre películas animadas nostálgicas que, quizás no todos recuerden, pero para mí fueron especiales. Cuando se inició la pandemia decidí renunciar a mi trabajo y meterme de lleno a la creación de contenidos. No estaba totalmente satisfecho con lo que estaba haciendo y creo que fue el momento perfecto para dedicarme a tiempo completo a los videos.

¿Qué opinas sobre las críticas contra los youtubers? ¿Son válidas?

Siempre existirán malos comentarios, pero hay que saber diferenciar las críticas constructivas. Existe socialmente esta perspectiva de que los youtubers se ganan la vida más fácil, pero eso no es cierto. A pesar que ahora soy mi propio jefe, siento que estoy trabajando más de lo que trabajaba antes en un horario de oficina. Dedicarte a YouTube y hacer que funcione es algo que toma mucho tiempo.

¿Alguna vez han intentado menospreciar tu trabajo o han sido despectivos cuando dices a lo que te dedicas?

Felizmente con mi círculo cercano nunca ha ocurrido eso. Pero también nunca falta alguien que diga: ‘ah, haces videitos o hablas de dibujitos’. No creo que sea de forma intencional. Creo que con el tiempo cada vez más personas entienden el trabajo que hace un creador de contenidos y todo lo que implica gracias a las distintas plataformas que han surgido.

¿Has sentido el apoyo de tu familia?

Mi papá es ingeniero, nada que ver con cine o audiovisual. Sin embargo, siempre me ha apoyado, pero también me recomendó estudiar una carrera profesional. Es curioso, porque ahora él es mi fanático número uno y ve todos mis videos del canal. Creo que, poco a poco, la gente es más consciente del trabajo que hay detrás de un canal de YouTube.

Hoy muchos niños quieren ser youtubers, ¿qué piensas de eso?

Los niños de antes querían ser astronautas y ahora quieren ser youtubers. Yo no se le recomendaría a un ningún niño como meta final. Tiene que existir un balance, cualquier camino tiene su riego. Siempre hay que tener un plan B, un plan C y hasta un plan D. Uno no sabe cuánto tiempo durará esto de YouTube o por cuánto será relevante.

¿Cuáles son tus aspiraciones?

No apunto solo dedicarme al nicho nostálgico de películas animadas. Quiero enfocarme también al cine en general porque es lo que me apasiona. Nunca me he visto trabajando en una oficina. YouTube es un medio que me permite trabajar independientemente y hablar de lo que me gusta, pero a la vez puede ser una ventana para otras oportunidades. Quiero hacer cortos y explorar en otros proyectos audiovisuales. Mi canal puede ser una herramienta para hacer cosas más grandes.

¿Qué importancia tienen hoy las plataformas como YouTube?

Es una plataforma que democratiza el entretenimiento. Cualquier pueda crear y no hay estas barreras que pueden tener otros medios tradicionales. Hace unos años era impensado que alguien pudiera ganarse la vida haciendo videos en Internet. YouTube se acerca a las personas de una forma que no lo hace la televisión. Hay un feedback constante que influye en los contenidos.

¿Qué es lo más gratificante de tu trabajo como creador de contenidos?

Lo que más me gusta es cuando las personas comentan en mis videos con cariño recordando algún momento en específico a raíz de las películas animadas de las que hablo. El otro día alguien comentó que la película de la que hablaba la veía siempre con su abuelo en VHS antes que él falleciera. Cosas así son las que me motivan a seguir haciendo videos, poder conectar a través del cine. Leer esas cosas es reconfortante.

¿Cuál es el objetivo de tus videos?

No solo es apelar a la nostalgia, no solamente es el recuerdo de la película animada, sino el recuerdo de ese tiempo inocente y con menos preocupaciones. Es el recuerdo de todas las memorias adyacentes a estar sentado viendo un dibujo cuando eres niño. La nostalgia es el precio de los buenos momentos. Es importante tener vivo a nuestro niño interior, eso no nos hace menos maduros. Existe el prejuicio que de adulto no puedes ver dibujos, porque ya eres adulto. La madurez no viene de eso.

¿Cuál fue tu primer acercamiento con el cine y las películas?

Tendría 3 o 4 años. Fue cuando fui a ver Bichos de Pixar. Era mi primera película en una sala de cine. De hecho, yo no recuerdo mucho. Pero por lo que me cuenta mi mamá estaba maravillado, gritando y moviéndome incansablemente por la emoción.

AUTOFICHA:

-“Me llamo Rouslan Guevara. Tengo 26 años y estudié la carrera de Comunicación Audiovisual en la PUCP. El nombre de mi canal de YouTube es ‘Ruslan’, porque es más fácil de pronunciar y también porque es mejor para el branding. En la pandemia decidí dejar mi trabajo para meterme de lleno como creador de contenidos”.

-“Soy un amante del cine. Es algo que siempre me ha apasionado, he visto películas desde muy niño. No tengo una sola película favorita, pero me gusta mucho el género de terror y los thrillers psicológicos. Me encantan El Resplandor y otros varios clásicos”.

-“He ido al cine solo muchas veces. Para mí, es algo muy normal. No es algo raro, como piensa mucha gente. Es genial compartir la experiencia con otras personas, pero también puede ser un momento personal y muy satisfactorio”.

VIDEO RECOMENDADO: