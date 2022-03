Cuando él está dando la vuelta al colegio, Valentina ya sabe que su papá está llegando para recogerla, y sus compañeros del quinto grado de primaria también. El sonido de la motocicleta Harley-Davidson así lo anuncia.

Yoshito Zurita es motero y publicista. Gran Cuervo es la marca que ha creado para reunir pasión, experiencia, conocimiento y creatividad. Este año fue premiada tras ganar el concurso Emprende Perú de la compañía Epson. Asegura que su marca es la primera dedicada exclusivamente a la comunidad motera del Perú, a través de polos, poleras, buzos, chalecos, zapatillas, gorras, tazas, almohadas y un largo etcétera.

Los niños miran asombrados cuando Yoshiro estaciona su motocicleta negra, que en su momento le costó unos 8 mil dólares y que luego modificó y personalizó por un valor aproximado de 6 mil dólares. Valentina, de 9 años, sale y se pone su casco certificado, la casaca negra con protecciones, rodilleras, guantes y sube al asiento trasero con respaldar. “Ella es feliz, le encanta; si por ella fuera, iría a todos lados en moto”, me dice. Él, de barba y tatuajes, se pone la mochila de su hija en la espalda, y parten a casa.





-La imagen llevando a tu hija al colegio contrasta con el estereotipo del motero rudo, con tatuajes, barba, que a veces en las películas es el malo.

Precisamente, como marca queremos cambiar esa percepción. Si bien es cierto hay gente que usa la moto para cosas negativas, también se usan los autos para cosas negativas. Creo que hay un grupo humano grande y valioso detrás de las motos. Por ejemplo, hace una semana en el club que dirijo juntamos un poco de plata y compramos víveres, pañales, comida y los regalamos a las personas que están afuera del Hospital del Niño. Y creo que es el mensaje que deberíamos dar los motociclistas. Incluso, ahora hay una ley para prohibir que dos personas vayan en moto, lo que nos choca; en mi caso que llevo a mi hija en moto, no podría llevarla; esa ley atenta hasta contra la libertad de libre tránsito de ella, y por culpas ajenas a nosotros.





-¿Pero qué decirle a alguien que ha visto cómo se asalta en moto o a alguien que maneja auto y tiene que hacerlo preocupado que una moto no se le atraviese de la nada?

La vez pasada estaba en Miraflores y saqué el celular y una persona en moto intentó jalarme el celular. Es una realidad. Todos estamos a favor de que se tomen medidas contra la delincuencia, pero hay que ver la mejor manera. Mañana seguirán robando con una persona en cada moto.





-¿Y qué hacemos con los motociclistas que manejan sin cuidado?

Lo primero es la educación vial. La educación vial empieza desde cuando caminamos. Nosotros no sabemos caminar en las calles, porque cruzamos por donde podemos, somos intrépidos para caminar. Entonces, ¿imagínate cuando pasas de caminar a un vehículo cualquiera?; igual manejas mal, porque no sabes caminar bien. Ahora, creo que las autoridades tienen que ser más rigurosas con el uso correcto del casco o cascos certificados, por ejemplo. No debería haber mano blanda contra eso. Y si la delincuencia usa la moto para delinquir, que haya más policías en motos.





-¿Por qué viajar en moto si, por ejemplo, en auto se puede viajar más seguro?

En auto viajas seguro y si hace frío, abrigado, o viajas con aire acondicionado si hace calor. En la moto no, vas viendo la temperatura del cuerpo, pero la sensación del aire en la cara, la adrenalina y viajar en motocicleta son inigualables con un auto. Si bien en el auto vas más cómodo, creo que se disfruta más el viaje en una motocicleta.





-¿Por qué unirte a una comunidad y ponerte la etiqueta de motero?

Hasta que uno no se sube a una moto y empieza a hacer amistades, no te das cuenta de lo que significa. Una vez me accidenté porque había grasa en el piso; me caí y se pararon dos motociclistas a ayudarme, y luego dos amigos estuvieron conmigo hasta que me dieron de alta. Yo he auxiliado a personas que se han caído. Hay una solidaridad bastante grande y la capacidad que tenemos para comunicarnos sin hablarnos, por ejemplo, en una caravana: levantas el puño y todos se detienen, sacas un pie a un lado y significa que hay un hueco en ese lado; si sacas los dos pies, es porque hay un rompemuelle. Vamos de forma ordenada, somos respetuosos. Y del lado empresarial, siempre quise poner un negocio propio, hasta que entendí cuál era la ecuación para hacer un negocio: encontrar un hobby o algo que te guste muchísimo; encontrar una oportunidad, un problema, algo que falte, algo que no te guste; y lo tercero es evaluar si a muchas personas les hace sentido ese problema. Después hay que crear, construir y desarrollar una marca con la intención de generar una raíz sólida; un negocio sin alma, no existe, y simplemente se vuelve transaccional.





-¿Qué es ser motero?

Ser libre en todo el sentido de la palabra. Sentirte libre conduciendo la máquina, sentir que la máquina y tú son casi uno.





-¿Hay miedo?

El miedo te lleva a un punto de concentración y de estar metido con todos los sentidos, y cuando te bajas, el estrés baja a cero, que es una sensación chévere, que genera tranquilidad, que quizás solo manejando la puedes vivir.





-¿Qué debe hacer alguien que quiere ser motero?

Aprender bien a manejar una motocicleta. Aprender las reglas de tránsito. Tercero, no salir al ruedo de frente sino primero averiguar el mejor casco según tu talla y toda la protección que sea necesaria. Y elegir la moto ideal según tu necesidad, de repente empezar con una moto de baja cilindrada y luego seguir escalando.





-Tal vez llegue el día que tu hija te diga: “Papá, cómprame mi moto”. ¿Qué le responderías?

No se la compraría, haría que trabaje para que se la compre. Es importante que los chicos entiendan que no es tan sencillo conseguir las cosas, que entiendan que todo tiene un proceso. Y enhorabuena si quiere ser motociclista.





AUTOFICHA

-“Soy Yoshiro Zurita Tello. Tengo 34 años. Nací en Lima. Acabé el colegio y estudié Dirección y Diseño Publicitario, y aún no manejaba moto, aunque me gustaba. Siempre había el temor en la familia de que use motocicleta”.





-“Soy publicista, empecé como diseñador gráfico hace más de 20 años, tengo 15 años trabajando en agencias de publicidad, como Thompson, McCann, Saatchi, etc., y he trabajado para Nissan, Toyota, Cusqueña, Tottus, etc., pero siempre quise poner un negocio propio”.





- “Actualmente, también soy jefe de Arte en el Laboratorio de Innovación de Delosi. Para acceder a Gran Cuervo pueden hacerlo por nuestras redes que es grancuervo.pe, tanto en TikTok, Facebook o Instagram, donde hay links a WhatsApp, y esperamos que en algún momento tengamos una tienda física con la personalidad de la marca”.





