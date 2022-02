Prende la cámara de su celular. Es martes 15 de febrero, son las 11 de la mañana y lleva una mascarilla negra. Camina por el World Trade Center, por las calles de Nueva York. Y me dice “hola”.

Esta noche (ayer) será el acto estelar del Fashion Designers of Latin America - New York Fashion Week, donde presentará su nueva colección inspirada en Arequipa y su mascota, confluencia que podría ser hasta descabellada pero que es signo de algo que para Yirko Sivirich es fundamental: ser natural, único, espontáneo, libre.

Las prendas en baby alpaca del diseñador peruano han vestido a figuras como el reggaetonero J Balvin, el actor Antonio Banderas, el cantante Luis Fonsi, entre otros. A Nueva York llevó un adelanto de lo que presentará en Lima en abril. Son 15 outfits de unos 40 que espera lanzar.

Tenía 100 soles en el bolsillo y era menor de edad. Así migró. No partió para ser diseñador de moda, solo a la caza de oportunidades en Lima. Sus padres no podían solventar los estudios y dejó Ica. Los 100 soles fueron gracias a las propinas que le dieron su madre, abuela y tía. Pero se fue con la promesa de alguna vez darle una casa a su madre. Hace 12 años volvió el mayor de cuatro hermanos y construyó la casa prometida.

-Para quienes no están familiarizados con la moda, ¿este evento qué impacto tiene?

Sé que irán compradores de Disney, empresas grandes. Esta vez he fusionado la ciudad de Arequipa y mi mascota, y creo que ha salido un trabajo lindo, diferente de lo que he venido haciendo porque he trabajado otras texturas: mucho tejido a mano, bordado pero sobrio. He hecho siluetas del Misti en negro sobre negro.

-¿Y por qué Arequipa?

Es la única ciudad, fuera de Lima, donde tengo una tienda. El recibimiento que siempre tengo en Arequipa es súper bueno. Como mi trabajo es 100% inspirado en el Perú, en algún momento incluiré a todos los departamentos.

-¿Qué te inspira de Arequipa?

Me gusta el contacto de la gente que es súper amable, me gusta su comida, sus paisajes, me gusta que la ciudad es limpia, me gusta el blanco de todas las paredes del Centro de la ciudad; es una sensación diferente. También tengo la flor texao, que es típica de Arequipa. La inspiración para mí es convivir con el lugar.

Inspirado en Arequipa.

-¿Y por qué la mascota?

Es una mascota que tengo recién desde hace cinco meses. Soy bien perruno, rescato perritos. Tengo dos perros además de Blue, pero siento que este perrito es especial porque me ha acompañado en momentos que necesitaba tenerlo. Es blanco, negro y celeste, y la colección tiene esos colores.

-¿Es poco convencional tener como inspiración a una ciudad y mascota a la vez?

Soy un diseñador atípico. Mis colecciones siempre están inspiradas en temas personales y del Perú. No he estudiado la carrera de Diseño; entonces me he organizado como yo lo he imaginado. Es mi forma de verlo y creo que me ha funcionado. La gente que me conoce de cerca y que sigue mi trabajo sabe que soy la persona más transparente que pueda existir. En mis redes sociales puedo salir despeinado y soy yo. Y la gente me tiene cariño por eso, porque soy tal cual, no maquillo nada, no trato de ser una persona que no soy. La gente sabe que soy de abajo y siempre trato de incentivar que se diga: “Oye, Yirko se vino a Lima con 100 soles de Ica y no tenía dónde dormir; mira, ahora le está yendo bien”.

-¿Qué querías hacer en Lima?

Empecé a trabajar de todo y siempre hacía lo mejor posible, sea lo que sea; eso ayudó a que valore cada trabajo que tuve. Cuando comencé a trabajar en una tienda de ropa, Ermenegildo Zegna, fue donde encontré que siempre me gustó la moda, pero, como venía de provincia, no estaba empapado de mucho. Y después mis amigos decían: “Oye, pero tú siempre nos has dicho que esto no me queda, que esto me hace flaca, etc.”; no sé de dónde lo sacaba, pero siempre tenía eso de estar diciéndoles a las personas cercanas qué les quedaba mejor. A los 30 años recién me di cuenta de que lo mío iba a ser la moda. Siempre digo que hay que aprovechar las oportunidades.

-¿Fue difícil instalarte en el mundo de la moda o pesaron los prejuicios?

Fue difícil porque venía de provincias, no venía de una familia que tenía dinero, empezaba de abajo. Pero siempre he tenido una personalidad muy fuerte y nunca me he sentido ni más ni menos que nadie. No tuve miedo al cierrapuertas de los inicios.

Su colección también se inspira en su mascota.

-¿Desde Nueva York, epicentro de la moda, cómo se ve al Perú en ese rubro?

Tenemos muy buenos diseñadores, tenemos la Alianza de Diseñadores del Perú en Lima. Antes solo éramos conocidos porque teníamos materia prima, pero hoy en día también tenemos diseño y mano de obra muy buena. Yo creo que así como la comida es reconocida mundialmente, en algún momento seremos más reconocidos de lo que ya somos en moda.

-¿Por qué has elegido al Perú como tema de tus diseños?

Me encanta el Perú. Empecé hace 15 años usando símbolos. Desde que estaba en el colegio, amaba el escudo y uno de los primeros diseños que hice fue el escudo pintado a mano.

-¿Aún se cree que la moda solo es para quienes tienen plata?

Todos los días usamos moda; si no, estaríamos desnudos. Moda es lo que nos ponemos día a día, así sea un polo blanco. Cada uno se adapta a lo que pueda tener.

-¿Hoy qué implica estar a la moda?

Estar siempre conforme con lo que te pones, estar cómodo. La moda no te debe incomodar, la moda eres tú, tienes tu propia moda. No hay que ponerse algo porque lo está usando tal; cada uno sabe el color y corte que nos queda. La moda es personal.

-¿Esta noche (ayer) cómo vestirás?

Con una de las prendas de la colección, que está constituida de alpaca, baby alpaca, es una colección otoño-invierno. Llevaré un abrigo en blanco y negro y un polo. Soy de vestirme un poco más relajado, en la pasarela salgo como yo soy.

AUTOFICHA:

- “Soy Yirko Humberto Sivirich Garma. Yo soy más peruano que la papa, pero los croatas llegaron a Ayacucho y al Cusco, fue el abuelo de mi papá. Pero todavía no conozco Croacia. Nací en Ica. Tengo 44 años. En el colegio he sido un alumno regular”.

- “De adolescente trataba de decirles a mis amigas qué ponerse para estilizarse o qué colores usar; no sé de dónde se me ocurrían esas cosas. Estudié Administración, no terminé la carrera, pero me ayudó mucho. En moda soy autodidacta y de ahí entré a un par de cursos cortos en Lima y en Milán”.

- “Tengo 20 colecciones y este 22 de febrero cumplo 10 años diseñando con mi propio nombre. Mi trabajo ha llegado a Nueva York, Miami, Chicago, Los Angeles, Argentina, Tailandia. Se vienen algunas marcas y colaboraciones y los sueños son seguir aprendiendo y espero hacer un desfile en Europa”.

