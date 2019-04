‘Yerma’, obra de Federico García Lorca llega al teatro limeño [FOTOS Y VIDEO]

“Cuando tenga la cabeza atada con un pañuelo para que no se me abra la boca y las manos bien amarradas dentro del ataúd, a esa hora me habré callado”. Es una de las frases más potentes que el escritor español Federico García Lorca puso en una de sus mayores obras de teatro: Yerma.

Este clásico llega al Teatro La Plaza bajo la dirección de Nishme Súmar. Cuenta la historia de Yerma, una mujer que tendrá que lidiar con el deseo personal y el mandato social de ser madre. Sumado a eso, se encuentra en un matrimonio sin deseo ni amor, con un esposo que no comparte con ella las ganas de ser padres.

Para la directora, “a través de su búsqueda por cumplir el deseo de ser madre, Yerma logra cuestionar su condición como mujer, su identidad y cuáles son sus metas”.

MUJER Y MADRE

“Si bien partimos de un clásico, tiene relevancia en el presente porque estamos en un momento en el que las mujeres de nuestra sociedad se empiezan a ver de una forma distinta”, explica Súmar.

Incluso, ejemplifica lo complejo que es ser una mujer estéril aún en la actualidad, ya que se suele contemplar que una mujer plena es aquella que es madre.

La puesta en escena Yerma permite mirar(nos) y ver cuál es nuestro rol en la construcción de un mundo más libre para las mujeres.

DATO

-La puesta en escena se presenta de jueves a martes, a las 8 p.m., y domingos a las 7 p.m. En el Teatro La Plaza de Larcomar (Miraflores). Entradas a S/75.