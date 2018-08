'Yawar huillay': Arguedas para niños (y para todos)

Hay tanta profundidad en la literatura infantil… me refiero a la buena, es decir, aquella que no subestima al lector como el adulto que habla con diminutivos al niño o le da explicaciones edulcoradas para salir del paso. Esta reflexión me ha suscitado la lectura de Yawar huillay, un relato breve de José María Arguedas (1911-1969), escrito originalmente en 1945 y que ha sido publicado en un libro acompañado con ilustraciones del notable artista huancaíno Josué Sánchez. Aquí, en línea con la obra arguediana, palpamos a la naturaleza que vive y late desde la cosmovisión andina. En el texto, los animales hablan y conviven en armonía con el medio que habitan. Este relato, que el autor mantuvo inédito muchos años, fue rescatado póstumamente cuando se inició la recopilación de sus obras completas.



Yawar huillay (canto de sangre) es un relato que cuenta la historia de un pato negro solitario, cuyo canto hermoso conmueve a los animales y plantas que moran en las orillas de un río “alegre”, rodeado de montes de molle. El ave se encuentra con una pata blanca de ojos azules, a quien observa nadar y jugar sobre la arena de las orillas. La pata, que solo lo había oído cantar, se impresiona al ver un rostro desagradable y a un animal triste. A pesar de que canta solo en los crepúsculos, lo hace a mediodía para satisfacerla. Para no arruinarles la historia con más detalles, y mucho menos contarles el final, diré que estamos ante un relato sombrío, pero que de manera sutil nos muestra cómo las cualidades pueden ser desestimadas por una impresión superficial. Además, propugna el respeto por la sensibilidad del otro.



En esta publicación, el relato se ha dividido en escenas de una página, seguidas a continuación por las ilustraciones de Sánchez, quien mantiene su estilo de colores vivaces y de trazos simples y ondulantes. Si bien por su carátula y formato esta edición no es particularmente atractiva, su fortaleza recae en el cuento de Arguedas. Esta obra, dirigida a niños (pero no solo a ellos), es un buen acercamiento al mundo literario de uno de nuestros mejores narradores.

FICHA TÉCNICA:

​

Yawar Huillay

- Autor: José María Arguedas

​- Editorial: Horizonte

- Lima, 2016.

- 51 p.p.