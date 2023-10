No tenía juguetes. Un poco por razones económicas y otro tanto porque no le gustaban; en todo caso, no los convencionales. Jugaba a vender especias. Cuando iba, con su madre, al mercado Limoncillo del Rímac miraba con atención a las señoras que vendían especiería. Cómo abrían, con el pulgar y el índice, la boca de una bolsa transparente. Vertían con una cuchara un sol de ajo molido o dos soles de ají panca. Todo sin manchar la bolsa, para luego cerrarla con un lazo preciso. Una exhibición esmerada e impecable. En casa, con su hermano imitaban aquel oficio. “Ese era mi juego de chiquitita”, me dice y ríe sobre sus días de infancia en el jirón Marañón, donde hasta hoy vive su hermano.

Barrio al que ha vuelto. Esta vez con 29 años de edad y una popular carrera como cantante. Volvió para grabar el videoclip de “Noche de copas” en el cerro San Cristóbal. Es lo nuevo de Yahaira Plasencia, una adaptación en salsa de la canción que hizo conocida María Conchita Alonso. Tema que es parte del disco Yahaira: Éxitos de Juan Carlos Calderón, en alusión al exitoso compositor que en sus mejores épocas creó canciones para artistas como Luis Miguel.

En aquella infancia perdida también hubo lugar para las peleas en el colegio. Recuerda a Angie, su compañera de sexto grado. Tanto la molestaba, que se fueron a los pelos. Las llevaron a la dirección. Pero el director defendió a Yahaira, entonces brigadier general y primer puesto en el salón. “La señorita Plasencia nunca ha tenido problemas, es una alumna intachable”, se pronunció. Cinco años después, llegaron las primeras malas calificaciones. En el último año, reprobó cuatro cursos. Ya empezaba con los shows, ya modelaba, hacía circo, bailaba con Tracy Freundt y Brenda Carvalho y entró a Son Tentación. Veloz ascenso que quizás ni ella lo advirtió, pero que hoy —pese a todo— sigue cuesta arriba.

-Te veo estable en tu carrera musical.

En todo el sentido de la palabra.

-¿A qué lo atribuyes?

Antes a veces yo decía: “Soy joven, soy soltera, hago esto, hago lo otro”. Pero mi imagen la fui manchando poco a poco. Entonces, generas anticuerpos de la gente y promotores de conciertos. Ahora trato de que me vean solo en lo musical.

-¿Te emociona volver al Rímac o te cuesta adaptarte, ya que hoy tu realidad es otra?

Uno siempre tiene que acordarse de dónde salió, de dónde viene. Siempre es bueno pisar tierra. Uno puede tener comodidades, pero te han costado, no las tuve de un día para otro.

-¿Qué tanto te costó?

¡Muchísimo! He trabajado desde chiquita, desde los 8 años, y ganaba 15 a 20 soles por show; cuando era muñeco, ganaba 30 soles. He sacrificado mis estudios, porque estudiaba Traducción de Idiomas en la San Martín. Pero yo quería lo artístico. Además, tenía que ayudar a mis papás, en la casa hacía falta eso.

-En medio de la precariedad, ¿por qué eliges ser cantante o bailarina?

Mis tíos son Los Pakines…

-Ellos ensayaban a una cuadra de tu casa, en una quinta.

¡Exacto! Mi hermano Javier canta, toca los timbales, pero ya tiene una familia. Mi mamá fue bailarina en Los Pakines. Mi mamá me dice: “Tú eres lo que yo he querido ser”.

-¿Dirías que fuiste más atrevida para creer en el arte?

Tal vez… De chiquita no pensaba en ser cantante. Yo soñaba bailar con los grandes artistas. Empecé como bailarina.

-¿Hoy cantas tan bien como bailas?

Siempre voy a creer que el dominio escénico que tengo es único, es mi sello, mi fuerte. El canto lo descubrí con el tiempo. Y hoy en día siento que canto mucho mejor. Estoy estudiando, me estoy preparando.

Yahaira Plasencia estrena "Noche de copas". (Foto: Javier Zapata).

-Volvamos al Rímac. ¿Eras una chica de barrio?

Vivíamos en Jesús María hasta que tuve 8 años. Pasó un tema con la casa y nos fuimos al Rímac, a la casa de mi abuelito. Fue chocante. Al Rímac habré llegado en 2007. Y siempre vuelvo, porque me gusta la alegría, los mototaxistas ponen música a todo volumen, la gente que vende su choncholí, su higadito frito. Los mototaxistas me conocen desde niña, se acercan, me piden fotos. En el Rímac aprendimos a defendernos, aprendimos a tener barrio.

-¿Por qué elegiste “Noche de copas”?

Soy baladista, de canciones antiguas. Camilo Sesto, Leo Dan, José José, Roberto Carlos, María Conchita Alonso. Me gusta porque siento que tienen una esencia única, de pasión, de romanticismo, de una lírica muy bonita. Y he crecido con ese tipo de canciones, con “Acaríciame”, con Jeanette, con Silvana Di Lorenzo. Mi mamá me enseñó esa música.

Yahaira Plasencia estrena "Noche de copas". (Foto: Javier Zapata).

-La letra dice: “besé otros besos”, se aborda la infidelidad. Cuando entrevisté a María Conchita Alonso me dijo que había sido infiel tres veces y luego de confesarlo lanzó una carcajada.

(Ríe a carcajadas). ¿Quién no se ha equivocado?

-¿Tú has sido tres veces infiel también?

No, no, no… Nunca tanto. María Conchita ya se pasó, ya (risas).

-Bueno, tiene como 65 años, ha tenido tiempo…

Todos nos hemos equivocado en algún momento. Es parte de la vida, son experiencias. Yo me equivoqué en algún momento.

-Te refieres a Farfán.

Exacto.

-¿Y hubo otra más?

No, no.

-¿Segura?

Sí, claro.

-¿Y te arrepientes de eso?

(Se queda en silencio unos segundos). Yo tengo que decir algo: nunca me arrepiento de nada de lo que hice en mi vida.

Yahaira Plasencia estrena "Noche de copas". (Foto: Javier Zapata).

-María Conchita también me dijo que no se arrepentía de ninguna de las tres veces.

(Risas). María Conchita es lo máximo… No me arrepiento absolutamente de nada de lo que he hecho en mi vida porque todo ha sido aprendizaje. Si no hubiera pasado por esas cosas, no sería la mujer que soy hoy en día. Aunque fue a una edad muy temprana y sí me chocó mucho.

-¿Y te han sido infiel?

Yo creo que sí.

-¿Crees?

Es que los hombres a veces son muy astutos.

-Las mujeres también son astutas.

Sí, también (risas).

-El hombre es más descarado y torpe, probablemente.

Exacto. A mí me han dicho, me han contado…

-¿Muchas veces?

Unas dos, tres veces. Pero me he enterado después de la relación.

-Si lo confiesan durante la relación, ¿perdonas?

Probablemente, terminaba. Pero hay mujeres que perdonan y no está mal. Mira, siempre digo: nadie sabe lo que hay detrás, lo que han pasado, lo que han vivido

-Tú no has perdonado.

(Se queda en silencio). Que yo recuerde… Creo que sí. Todos hemos venido a este mundo imperfectos. Pero ahora estoy supertranquila.

-Regresemos a “Noche de copas”. La crítica musical podría decir que otra vez haces un cover. ¿Qué responder a eso?

El 80% de los cantantes en el Perú tiene covers.

-Toda la salsa actual en el Perú recurre al cover, ¿no?

El mismo Marc Anthony tiene covers. Prefiero decir versiones. Ahora, se podrá decir lo que quieran, pero estas canciones que estoy sacando son versiones, porque las hemos trabajado desde cero, cada canción, con Sergio George. Y son parte de un concepto sobre Juan Carlos Calderón. Este disco queremos inscribirlo a los Grammy.

-¿Y no te preocupa tener que publicar temas propios?

Yo tengo temas propios. Después de este disco, que tiene un concepto, sacaremos temas inéditos. “Y le dije no”, “Cobarde”, “Ulala”, “Dime” son temas inéditos. “La original”, “Sé que fallé” son temas inéditos.

-¿El público está abierto a los temas inéditos o prefieren la canción conocida?

Prefieren el tema conocido.

-¿Dónde se debe cortar ese círculo vicioso?

El día que todos los cantantes del Perú hagan inéditos. Pero yo he tenido la suerte de que “Cobarde” ha pegado, “Y le dije no” también.

-¿Qué te ha dicho María Conchita Alonso de tu versión de “Noche de copas”?

Le encantó. Cuando hice “Acaríciame” y “Noche de copas” dije: debo tener la misma esencia, la misma sensualidad, la misma interpretación. Y ha quedado esa esencia.

-¿Te dio algún consejo?

Me dijo que en algún momento de su carrera ella tuvo muchos detractores, y que por más que hablen de ti bien o mal, que hablen y que no hagamos caso.

-¿Qué piensas hoy de ti?

Soy una Yahaira mucho más madura, más segura de lo que quiero lograr, pisando tierra.

AUTOFICHA:

-“Soy Yahaira Maciel Plasencia Quintanilla. Tengo 29 años. Una vez mi mamá me dijo: ‘Hijita, pasando los 25 sentirás la pegada’ (ríe). Yo antes me hacía ocho shows al día. Hoy elijo adónde voy y hago dos o tres eventos al día y salgo (cansada)...”.

-“Con Son Tentación hemos tenido hasta 10 horas en un día, en distintas discotecas. Son Tentación llegó a tener 30 horas semanales. Estoy estudiando inglés con un profesor particular, por mis horarios es complicado, pero me está yendo bien”.

-“Me gustaría incursionar en la actuación, aunque ya lo he hecho. América Televisión me dio la oportunidad de estar en Cumbia pop. Y hace poco estuve en Maricucha, tres, cuatro escenas. Siento que podría hacerlo bien. Ya hablé para entrar a un taller”.

Datos:

Como parte de la promoción de “Noche de copas”, a lo largo del mes de octubre Yahaira se presentará gratuitamente en diferentes locales del centro comercial Real Plaza. Así va la gira:

-Huánuco: viernes 13 de octubre. Hora: 7 p.m.

-Lima (Centro Cívico): domingo 15 de octubre. Hora: 5.30 p.m.

-Chiclayo: viernes 20 de octubre. Hora: 6 p.m.

-Lima (Villa María del Triunfo): domingo 22 de octubre. Hora: 7 p.m.

-Pucallpa: viernes 27 de octubre. Hora: 7.30 p.m.

-Lima (Santa Clara): domingo 29 de octubre. Hora: 6 p.m.

