Estaba en el salón de clases y de pronto le informaron que había llegado un ómnibus vestido con los colores y el logotipo del grupo Alma Bella. La unidad la iba a recoger para viajar a un próximo concierto en alguna región del país. Así vivió aquellos años, entre los escenarios de la cumbia y las aulas de Comunicaciones.

Xiomy Kanashiro, con 26 años, también ha sido voleibolista profesional y hoy, alejada de Alma Bella, desarrolla su propia empresa y su marca personal, ya sea como influencer en las plataformas digitales o animadora en eventos en todo el país, pero siempre sin dejar los escenarios.

Algunos se preguntarán qué ha sido de la vida Xiomy Kanashiro luego de dejar Alma Bella

Sí o sí me salía este año de Alma Bella. Solo una chica de la agrupación lo sabía. Ha sido un honor y placer, amé conocer el Perú, lugares que jamás pensé.

Y has empezado a los 18 años.

Y a los 19 entré a Alma... También estuve de coordinadora, me encargaba de las coreografías, de las redes, de todo.

¿Te gusta organizar, liderar?

Sí y creo que lo he hecho muy bien, porque mis mismas compañeras me han escrito y me han dicho que he sido una excelente líder, que me extrañan. Les deseo lo mejor y a Nilver (Huarac) lo considero mi padre artístico.

Tú sacaste un comunicado. ¿No salieron enemistados?

No. Nos reunimos luego y me dijo que había sido uno de los peores errores de su vida.

¿Pese a tu comunicado?

Sí. Nuestro problema fue a las 8 de la noche y a la 1 de la mañana me estaba escribiendo. “Hija, ¿podemos reunirnos mañana? Hija, hay que hablar”. Yo estaba resentida porque creo que no fue la manera, pero siempre las cosas pasan por algo. Creo que Nilver por algo lo hizo. Después se me han presentado oportunidades de regresar a la agrupación, hasta hace dos semanas. Pero creo que mi ciclo ya acabó.

Xiomy Kanashiro fue voleibolista y fue parte de Alma Bella. (Foto: Martin Pauca).

Es que Xiomy Kanashiro ya es una marca.

Sí (estira la i). Y gracias a Nilver me di cuenta de eso, me di cuenta de que Xiomy está creciendo, ya el mundo me conoce un poquito por acá, un poquito por allá, me di cuenta de las cosas que puedo hacer. Entonces, agradecida por esa vez que me dijeron que descanse un mes. Nunca me retiraron del grupo. Pero yo dije que no iba a descansar, que mejor me iba de la agrupación.

Hay quienes creen que el trabajo de grupos como Alma Bella es “solo” ponerse prendas cortas y ‘bailar’ (lo dicen como si fuera algo fácil).

Te reto a bailar tres a cinco horas en Cerro de Pasco y con tacos. La última hora ya estábamos “Nilver, por favor” (ríe). Y él siempre apoyándonos, siempre atento si necesitábamos, lo admiro mucho como jefe de grupo, es muy buena persona, me llevo bien con él; es más, tenemos un proyecto juntos, en unas semanas estaré por Pucallpa con él.

¿Proyecto de qué tipo?

Posiblemente televisivo, ya lo van a ver. Bueno, hemos estado de conductores juntos en Las Calientitas. Creo que Nilver necesita volver a la televisión.

Tienes carácter Xiomy.

Sí, soy acuariana; tengo un carácter bien fastidioso… Cuando estoy molesta soy muy directa al decir las cosas, soy muy fría, he llegado a herir personas.

Xiomy Kanashiro fue voleibolista y fue parte de Alma Bella. (Foto: Martin Pauca).

Ahora buscaba información tuya en Internet y lo que abundaba eran noticias sobre tu amistad con la ‘Foquita’ Farfán y tu alejamiento de Alma Bella. ¿No te incomoda ese nivel de exposición?

(Risas). No (lo dice relajada)… Nada que ver. Ni me incomoda ni me suma. Estoy creciendo por mis metas y mis logros. Y lo de Farfán me da risa. Cuando salió el ampay yo estaba viendo vóley con mi familia… Es que jugué en la San Martín tres años. Mi papá (Christian Kanashiro) ha sido futbolista y mi mamá voleibolista.

¿Por qué no seguiste con el vóley?

Tenía que elegir entre mi carrera (Comunicaciones) o el vóley. Llegó el día y dije: mi carrera. Y al medio año, entré al mundo musical.

Siendo voleibolista y estudiante de Comunicaciones, ¿por qué decides entrar al mundo del espectáculo?

No lo decidí, llegó a mí. La universidad es cara. A mi familia no le alcanzaba (el dinero). Entonces, yo también trabajaba en modelaje, como anfitriona. Y llegó la oportunidad de que me jalaron a una orquesta que era de timba, salsa y afro. Parte de estar en la agrupación era ir a los medios; entonces, fui con Los Peloteros Jaraneros al programa de Nilver. Me vio y me comenzó a buscar por Facebook. Hasta mi entrenador del gimnasio me dijo que Nilver me estaba buscando. Me ofreció entrar a su programa en televisión y que también sea de Alma Bella. Siempre, de chiquita, quise ser una Alma Bella.

¿Ya te acostumbraste a este mundo donde, de la noche a la mañana, ya ‘tienes una relación’ con Farfán?

(Ríe). Esa vez que salió el ampay, él me llamó para decirme que estábamos saliendo en la televisión. Le dije: “No sabía que era tu conquista”. “Yo tampoco, ni enterado”, me respondió. Nos reímos bastante de eso.

Pero podrían ser pareja, ¿no?

Yo creo que no, porque lo quiero mucho como amigo y él igual. Siento que sería algo muy bonito o sería fregar nuestra amistad. Yo lo conozco hace cuatro años y ese día congeniamos en la discoteca, y por la bulla hablábamos cerca. Estoy soltera, tranquila.

Xiomy Kanashiro fue voleibolista y fue parte de Alma Bella. (Foto: Martin Pauca).

¿Eres de las personas que piensa que no importa que hablen mal con tal que hablen?

El espectáculo es así.

¿Hay límites? Es decir, ¿te podrían decir “te pagamos tanto y haces tal cosa”?

Jamás. No es lo mío. Primero está mi valor como mujer.

Antes he entrevistado a chicas que son influencers con su imagen y cada una me dijo: “Me gusta que me vean”; incluso, me dijeron “me gusta ser deseada”. ¿Hay ese placer?

Sí, en mí también lo hay. Créeme que me gusta ser deseada por todo el mundo y que solo una persona me pueda tener. Eso me encanta, me fascina. Pero la persona que llegue a mi vida debe entender que en el escenario estoy soltera, y tiene que ser una persona que me apoye mucho. Hasta problema por el vestuario me han hecho.

¿Has tenido que terminar relaciones por eso?

Todas.

¿Cuánto te han durado las relaciones?

La más larga ha sido de dos años y ocho meses. Ya voy a cumplir casi un año soltera. Era muy celoso. Hasta he llorado de la impotencia. “Todo el mundo me quiere, pero tú me tienes y aun así me fastidias”, le dije. Y a mí me dicen ‘Las caderas del Perú’ (ríe). Mira lo que te perdiste.

AUTOFICHA:

-“Soy Xiomy Kanashiro Blas. No digo mi otro nombre porque no me gusta (risas). Tengo 26 años. Soy de Lima. Mi familia paterna es de origen japonés y por mi madre, de Iquitos. Estudié Comunicaciones, pero iba a estudiar Ciencias del Deporte”.

-“Tengo mi emprendimiento desde hace dos años, se llama Kanomy Store. Me va espectacular. He tenido dos tiendas físicas, pero más rápido se vende online. Y también acompaño a la agrupación Las Damas de Oro, me gusta el escenario”.

-“Estoy animando eventos en todo el país, ahora me voy a Quillabamba, Huarmey, Cusco. También tengo un proyecto con una de mis excompañeras de Alma Bella y ambas hacemos corporativos, trabajos de animación y show musical”.





