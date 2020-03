Paola nació en Roma. Por motivos laborales del padre, su familia migró al Perú cuando ella tenía dos años. Paola tuvo tres hijas en Lima, una de ellas es Ximena Llosa Pomposini, quien se siente tan peruana como italiana. “Afortunadamente, mi familia en Italia está bien”, aclara a propósito del coronavirus.

Ximena no solo ha heredado el apellido italiano, sino también la pasión por la cocina. Además, ha vivido allá, mientras trabajaba en un restaurante genovés y realizaba estudios previos para ingresar a Le Cordon Bleu en París. Antes de aquel viaje de estudios, ya había practicado en Astrid & Gastón, cuando se empezaba a gestar el boom gastronómico.

Desde 2015 conduce el programa de televisión Ximena en casa, nombre que hoy adquiere una relevancia especial. Atún, cebolla roja, avena, huevos, sal, pimienta, mostaza, aceite y perejil conforman la receta de torrejas de atún que Llosa Pomposini nos regaló hace unos días en sus redes sociales. “En la cocina hay que divertirse y no tomárselo muy en serio; y no se minimicen al cocinar. Dicen: ‘No me va a salir como tú’, pero nada que ver”, aconseja y a continuación nos recomienda qué cocinar en casa.

Una de las interrogantes es qué comer en casa. Estamos en la disyuntiva de no comer mucho y, a la vez, no descuidar la parte nutritiva.

En mi casa siempre hemos hecho comida balanceada. Lo bueno es que a mis hijos les gusta todo. La premisa de mi cocina siempre han sido cosas caseras y sanas.

¿Las ensaladas serían una buena opción, sobre todo ahora por el aislamiento?

La ensalada debe acompañar el pollo, pescado o carne. Esa ensalada ayudará a que comas menos arroz y papa, porque es verdad que en el Perú le metemos tres carbohidratos a la misma vez: choclo, arroz y papa; es una cosa de locos. La mitad del plato tiene que ser ensalada o verduras salteadas o al vapor. Y hay que comer lento porque, cuando masticas, le das el mensaje a tu cerebro de que te estás llenando, pero si te embutes todo rápido, sigues comiendo y comiendo. Y otra cosa, no hay que saltarse la media mañana ni la media tarde. Me parece que son súper importantes. Una fruta, un yogurt, algo ligero y sano. Yo a veces como una zanahoria.

Y en la noche hay que cenar poco, ¿no?, ahora que estamos un tanto más sedentarios.

Bueno, hay que moverse. Yo he estado corriendo por toda la casa. Un amigo que sigo en redes se corrió una maratón en su casa, 42 kilómetros, y encima lo hizo alrededor de la mesa de centro de su sala. Tres horas corriendo. En la noche en mi casa comemos ligero, una ensalada, un sánguche, una fruta. A veces sobra del almuerzo y la convierto en tortilla.

Precisamente, otro elemento a tener en cuenta en esta crisis es el ahorro. Entonces, hay que maximizar lo que tenemos en casa.

Tal cual. Hay que adaptar las recetas. Si no le echas huevo al arroz chaufa, no pasa nada. Si le pones un poco de verdura a cualquier receta, se multiplica. Por ejemplo, un arroz con brócoli o choclo, y te llenas más rápido. Si sobra arroz, haces tortilla. Hay que recursearse de todas las maneras posibles para que las cosas alcancen más tiempo.

Tu familia por parte de madre es italiana y en Italia también te has formado como cocinera. ¿Cómo así?

Vivía en Génova y tomaba clases de cocina en Milán. Viajaba en tren. Luego trabajé en un restaurante que estaba en las montañas. Se valoraba mucho la cocina regional y familiar. En ese momento, en Perú no veías muchos restaurantes de familias, de larga tradición. Ya luego de trabajar ahí me fui a un pueblito muy chiquito que se llama Giarolo di Montacuto, entre Milán y Génova, donde otra familia tenía un restaurante: eran los Forlino. Me hospedaron en un búngalo. Era un restaurante donde llegaba gente que salía de viaje en auto por Europa para buscar lugares donde comer. Yo tenía unos 21 años.

¿Por qué no te quedaste a vivir en ese paraíso?

Fue como un previo para irme a París a estudiar a Le Cordon Bleu. En Lima ya había trabajado en Astrid & Gastón cuando abrieron y luego en Bohemia. Ahí reconfirmé que me encantaba la cocina. Era como estar en Disney. Mi papá me decía: “Nunca me olvidaré cuando llegabas a la casa a contarnos que te habían dejado limpiar seis lomos o cuando decías alegre que te habían hecho picar mucho perejil”. Cuando fui a Italia y Francia, ya tenía una base, y pude aprovechar mejor el aprendizaje. Luego regresé al Perú porque mi sueño dorado era entrar a la televisión para enseñar y llegar a más gente. Me gusta dar las recetas, nunca digo que no. Siempre he creído en la generosidad para dar recetas.

Cuentas que empezaste de niña a cocinar como jugando. ¿Hoy la cocina sigue siendo como un juego?

Nunca he perdido la ilusión de la cocina. Es mi trabajo, pero lo disfruto todo el tiempo. La cocina es dinámica, puedes jugar con los ingredientes, meter un sabor nuevo, inspirarte de otra persona. Se puede hacer sola, con gente, con los niños. Es divertido.

A raíz del coronavirus, también estamos recuperando el comer en casa, en familia, al menos unos días.

Estoy orgullosa de mis amigas que nunca cocinan y se han visto, obligadas a cocinar. Y estoy feliz de darles mis recetas. Por eso publiqué mi receta de torrejas de atún, que tiene insumos que todos poseen en casa. Esta torreja se ha vuelto viral y yo feliz porque ayudará a mucha gente. También se pueden hacer lentejas y unas pastas súper sencillas. Rescato que la gente esté cocinando y haciéndolo en familia.

Y ahora la pregunta más difícil, Ximena, ¿qué cocina es mejor: la italiana o la peruana?

Pucha, no te pases, pe (risas). Las dos me encantan. Amo mi cebiche, pero también adoro mi buen plato de pastas en salsa roja. Las dos me gustan, no se puede elegir una.

AUTOFICHA:

- “Soy Ximena Paola Llosa Pomposini. Mi mamá nos puso su nombre a sus tres hijas mujeres. Soy hija de madre italiana y padre peruano. Mi mamá nació en Roma y mi abuela era de Florencia. Yo nací en Lima, el 11 de setiembre del 76. Así como amo a Perú, amo a Italia”.

- “Después del colegio, estudié Hotelería en Montemar. Por el trabajo de mi esposo, también he vivido en Brasil, Argentina, México y Colombia, donde nacieron mis tres hijos. En televisión comencé en Oh Diosas. Yo estaba feliz porque lo había soñado y visualizado”.

- “Conduzco el programa Ximena en casa, que se puede ver en Movistar Plus (canales 6 y 706), y todos los programas están en la plataforma Movistar Play. Entre los proyectos más cercanos, quisiera poner mi propio negocio, que sea como un cafecito con postres, sanguchitos, súper casero. Lo mío no es nada ficho”.