Xavier recuerda que durante la escuela secundaria su gran terror tenía nombre: la materia de Química. Tanto él como sus compañeros lo consideraban como ‘el peor curso’ y obviamente -reconoce- no entendían nada. Años más tarde, ya en la universidad, Xavier se reencontraría con ese miedo. Ocurrió cuando tuvo que tomar hasta siete cursos de Química como parte de su carrera. Esas vivencias lo hicieron reflexionar, caer en la cuenta de la cantidad de estudiantes que pasan por la misma situación a diario. Sobre todo porque muchas veces el esfuerzo no es suficiente si es que al frente los alumnos tienen a un maestro que no sabe llegar a ellos.

La necesidad de cambiar esta realidad se convertiría finalmente en la chispa que lo llevaría a estudiar Docencia Ahora es profesor del colegio Innova Schools de Huánuco.

¿Qué curso impartes?

Ciencia, un área que me encanta bastante por el mismo hecho de que es amplia y te permite conocer y comprender distintos conceptos sobre la vida y el universo.

¿De niño considerabas la posibilidad de ser profesor?

Cuando era niño anhelaba ser bombero porque quería estar presente para ayudar a las personas. Desde ese entonces sentía la responsabilidad de querer hacer algo por los demás. Cuando fui creciendo, estando ya en mi etapa escolar, vi cómo grandes porcentajes de compañeros no aprendían diversos temas presentados en clase, inclusive yo. Siempre me preguntaba: ¿los profesores serán conscientes de que no estamos aprendiendo? Fue así que me nació el interés por ser docente, para buscar distintas estrategias de enseñanzas que permita a los estudiantes lograr sus aprendizajes.

¿Eres el profesor que te hubiera gustado tener cuando estabas en el colegio?

Sí y no. Un docente siempre debe buscar ser mejor para que de esa manera se le brinde una educación de calidad a los estudiantes. Nuestra preparación tiene que ser constante, la actualización de diversos temas tiene que estar al día y el aprendizaje de diversas estrategias debe ser un reto que tenemos que asumir para llegar a todos los estudiantes. Pero a veces, a pesar de todo ello, uno siente que no es suficiente. Sin embargo, en el colegio donde trabajo actualmente, Innova Schools, siempre buscan potenciarnos como docentes brindándonos capacitaciones, talleres, herramientas digitales, entre otros. Admiro bastante lo que hace la institución con todos nosotros para ser cada día mejor docentes.

¿Cuál es el mayor reto que tiene un profesor?

Formar ciudadanos de bien que contribuyan al desarrollo de la sociedad, chicos y chicas con valores, capacidades y habilidades que les sirvan para enfrentar a la sociedad actual. Deben ser los ciudadanos que el país necesita para seguir construyendo la sociedad que tanto anhelamos tener.

¿Y cuál ha sido tu mayor satisfacción como maestro?

Definitivamente ver a los alumnos realizados. Ver que como docentes hicimos un buen trabajo en la formación de cada uno de ellos. Encontrarlos otra vez, pero siendo profesionales y que te agradezcan por la dedicación que tuviste con ellos en su época de colegio, es la mejor sensación del mundo.

¿Qué diferencia a Innova Schools del resto de escuelas?

Trabajamos con metodologías innovadoras. Además de formar académicamente, buscamos fortalecer habilidades como la autonomía, el sentido crítico, el trabajo en equipo. Los chicos están acostumbrados a resolver problemas e investigar para llegar a conclusiones y todas esas competencias son indispensables.

¿Qué problemáticas encuentra en la educación peruana?

Hay muchas cosas por mejorar. Pero como docente, creo es necesario que la sociedad reconozca el gran aporte y valor de muchos maestros comprometidos con la formación de nuestros niños y jóvenes. Es necesario seguir formándolos e incentivándolos para que trabajen con compromiso por sus alumnos; que se involucren con su bienestar general.

¿Cómo ha venido realizando la docencia virtual?

Afortunadamente en Innova Schools los docentes desarrollamos distintas habilidades en el manejo de herramientas digitales. La pandemia solo permitió compartir esos conocimientos que teníamos a los estudiantes y ahora son ellos mismos son los expertos en el manejo de las herramientas digitales. Hay alumnos que incluso han asesorado a sus padres para el manejo de distintas plataformas ya que también tuvieron que adecuarse a trabajar desde la virtualidad.

¿Es más difícil enseñar o aprender de manera virtual?

Al inicio fue un reto bastante grande enseñar a manejar todas las plataformas que utilizamos durante las clases a los estudiantes, pero gracias al compromiso propio y al de cada uno de los niños y jóvenes, pudimos tener un grandioso año escolar en el 2020 y sobre todo, el presente 2021.

Sin embargo, el deseo es volver a las clases presenciales.

Todos queremos volver a clases presenciales. No solo los niños. Ellos necesitan de la interacción, compartir con sus compañeros, reír, jugar. Nada reemplaza el contacto directo que resulta básico para su formación; las experiencias escolares, los amigos del colegio son cosas que marcas nuestras vidas. Esperamos que pronto, se den las circunstancias para un regreso seguro a las aulas.

¿Cómo me convencerías para embarcarme en la carrera de docencia?

Te comentaría que es una de las carreras que te trae las mejores sensaciones del mundo, ya que la misma labor de formar ciudadanos que contribuyan al desarrollo de la sociedad y ver cambiar la misma por acciones de ellos, es reconfortante. Cada estudiante cumplirá un rol muy importante en el futuro y es el docente el responsable de encaminarlos para que se sientan desde pequeños 100% parte del mundo y quieran contribuir al cambio positivo de su país.

AUTOFICHA

“Mi nombre es Xavier Cuadra Espinoza, tengo 28 años y trabajo como maestro de Ciencias en el colegio Innova Schools de Huánuco, ciudad donde nací. Estudié Educación en la Universidad Nacional Hermilio Valdizán. Hoy trato de inculcar en mis alumnos el amor por las ciencias y la investigación”.

“Los docentes deben sentirse identificados con lo que enseñan, amar lo que hacen y estar comprometido en actualizarse y prepararse más. Todo con la finalidad de brindar una educación de calidad. De esa manera se genera el interés hacia el aprendizaje y el conocimiento, induciendo a los alumnos en el mundo de la indagación”.

“En mis clases hemos desarrollado iniciativas para combatir problemas de nutrición y anemia. Estos trabajos me han llevado a compartir mis experiencias con colegas de Perú y México”.

VIDEO RECOMENDADO