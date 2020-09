“Una nariz de payaso para entender el mundo”, así se tituló la presentación que la clown peruana Wendy Ramos brindó en España como parte del programa ‘Aprendamos Juntos’, ponencias organizadas por la Fundación BBVA y el diario El País.

La actriz se ha convertido en tendencia en redes sociales debido a esta presentación, una exposición llena de inspiradores mensajes donde se habla del miedo, la frustración, el éxito, la toma de decisiones, entre otros puntos más.

Ramos, comienza narrando cómo decidió ingresar al clown y qué rumbo tomó su vida luego de terminar ‘Pataclaun’, una de las series más exitosas en la cual participó.

"Cuando se acabó el programa fue muy difícil para mí especialmente, porque yo no era actriz. Todos los demás que estaban en el programa eran actores y cada uno volvió a sus novelas, a sus programas de televisión y yo me quedé medio: ‘Y ahora ¿yo dónde voy? No quiero volver ahí’. No quería volver al programa en el que estaba. Entonces dije: ‘Bueno, si no hay nada para mí en ninguna parte, nada me gusta, entonces voy a tener que inventarme mi mundo como yo lo quiero’”, cuenta la actriz.

Es así que su vida comienza un nuevo rumbo donde aprender ha sido una consigna. Aprender de todo y de todos.

“Este mes pasado, en enero, he llevado un curso de Vitro Fusión, un curso para hacer una taza de cerámica, un curso de “storytelling”. ¿Qué más he estudiado? Un curso que se llamaba Primeros auxilios emocionales. Llegué acá y me enteré de que había un taller de “clown” y dije: “¿Me puedo escapar el fin de semana?”, “Sí”, “Chau”, me fui a Barcelona a tomar un taller de “clown” con Virginia Imaz, que la amo, es una payasa vasca increíble. Me fui a tomar un taller, o sea, todo eso hecho desde que empezó el año. Y eso viene de mi papá. Entonces él ha sido mi gran maestro, porque eso es lo mejor que me ha podido enseñar", menciona Ramos.

La presentación tiene que ser escuchada de principio a fin. Tiene poco más una hora de duración y como muestra de lo enriquecedora que puede ser, Wendy Ramos termina dando un consejo necesario para nuestros tiempos: “Agarren por favor el mango de sus sartenes. Agarra el mango de tu vida y toma tus decisiones de lo que tú quieres hacer, especialmente si eres mujer, porque nos han negado esa posibilidad por mucho tiempo. Y ahora ya la tenemos. Entonces hay que ver qué queremos y cómo lo queremos, e ir, y hacerlo. Muchas gracias.”

El video se encuentra disponible en el canal de YouTube AprendamosJuntos.





ESTE VIDEO TE PUEDE INTERESAR

Johanna San Miguel y Wendy Ramos revivieron a sus personajes de Pataclaun

Johanna San Miguel y Wendy Ramos revivieron a sus personajes de Pataclaun