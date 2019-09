¿Existe una fórmula para envejecer como músico? “La música es una entidad poderosa que nunca será dominada y eres un servidor de ella”, dice al otro lado de la línea Brian Bell, guitarrista de una de las bandas más influyentes de los 90. Weezer, con más de 27 años de carrera, llega por primera vez a Perú este domingo.

“Lo que puedes hacer es entregarte cada día, aprender algo nuevo con tu instrumento, o un nuevo cover”, agrega Bell. Y es que la agrupación que completan Rivers Cuomo, Patrick Wilson y Scott Shriner lanzó dos discos este año. El Teal Album, de covers, y el Black Album, con material propio. El primero con más éxito que el segundo.

DE TOTO A SABBATH

¿Qué aporta Weezer al reinterpretar una canción? La banda reformula el pasado valiéndose de canciones que escuchaban cuando eran adolescentes. Ello explica aquella estela heterogénea de clásicos, que va de Toto a Michael Jackson y Black Sabbath.

Hace una semana, lanzaron el videoclip de “The End of the Game” y han anunciado una gira junto a Green Day y Fall Out Boy, en la que promocionarán Van Weezer (disco que se lanzará en 2020 y que remite irónicamente al cantante Van Morrison). Además, han mencionado tener otra producción lista OK Human (evoca al álbum OK Computer de Radiohead). 27 años de irreverencia creativa, letras osadas y guitarras enérgicas que dieron como fruto himnos alternativos con cadencia pop.

DATO

-Weezer se presenta este domingo a las 9:00 p.m. Jockey Club (Av. El Derby S/N, Surco). Entradas en Joinnus. VIP S/325 y preferencial S/205.