Confirmado: Weezer llega por primera vez al Perú [VIDEO] 

La banda estadounidense Weezer llegará por primera vez al Perú el próximo 22 de septiembre. El grupo formado por Rivers Cuomo, Brian Bell, Patrick Wilson y Scott Shriner dará un concierto en el Jockey Plaza y las entradas estarán a la venta desde el 29 de mayo.

La banda de rock alternativo llegará a la capital como parte de su tour mundial para promocionar su disco número 13 en estudio: 'Weezer (The Black Album)'.

Canciones como “Buddy Holly”, “Beverly Hills”, “Island In The Sun”, “Dope Nose’”, “Say It Ain’t So”, “Go Away” o “Hash Pipe”, atraviesan la memoria musical de varias generaciones, llenas de reconocibles melodías y coros adictivos que siguen marcando la pauta musical desde 1994.

Los precios de las entradas en Etapa 1 son válidos hasta el 3 de Julio o hasta agotar stock:

VIP: S/ 275

Preferencial APDAYC: S/ 165

Tribuna Numerada: S/ 190