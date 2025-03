The Warning, las mexicanas que ingresaron al rock global [ENTREVISTA]

El mundo las descubrió hace diez años, cuando sus videos caseros en Youtube las mostraba haciendo covers de Metallica cuando eran todavía unas niñas. Hoy son figuras del rock global y han abierto para megabandas como Foo Fighters, Muse, Guns N’ Roses. En 2025 lanzaron un nuevo álbum de estudio: Keep me fed, el cual presentarán en Lima. Ellas son The Warning, el poderoso trío de hermanas mexicanas.

Llevar adelante una banda no es sencillo. Al ser hermanas, ¿se complica la cosa?

Daniela (D): Tiene sus retos, pero verdaderamente nos llevamos muy bien.

Paulina (P): Yo creo que más que nada es encontrar un respeto, y entender que las tres tenemos una responsabilidad y queremos lo mejor para la banda. Yo creo que cuando ya entiendes eso las cosas empiezan a ser un poquito más fáciles. Pero realmente somos mejores amigas, entonces nos sentimos más que nada muy afortunadas de poder hacer esto juntas.

¿El sueño se volvió real?

(D): Sí, es loquísimo de procesar. Sí hubo momentos en nuestra vida donde dijimos “no puede ser”. Nuestras versiones chiquitas no nos creerían si les dijéramos ahorita todo lo que estamos haciendo.

(P): Realmente estamos viviendo nuestro

sueño.

Alejandra, siempre más reservada, ¿te ha chocado la fama?

Alejandra (A): Pues la verdad es que nosotras vivimos nuestra vida muy normal. Estamos muy agradecidas por todo lo que ha pasado.

Paulina, ¿admiras a algún baterista?

(P): Ahorita Daniel Pham de Turnstyle, me gusta mucho cuando toca en vivo. Siento que a veces a los bateristas nos ponen en un plano en donde estamos ahí nada más para tener la base, pero a mí me encantan los bateristas que dan un performance, que dan un show, que transmiten.

Daniela, a ti como solista, ¿se te hace difícil llevar la banda?

(D): No es fácil llevar una banda y por eso creo que lo hacemos entre las tres. Hemos podido llevar esta banda por diez años y me da mucha alegría el saber que vienen más años de más música juntas.

Alejandra, el último álbum suena más sólido.

(A): Para Keep me fed trabajamos de una manera que nunca hemos trabajado: grabamos y escribimos el álbum entre giras. Entonces, fue como un proceso muy caótico, y yo creo que eso lo pueden escuchar en el álbum.

(D): Y crecimos como personas. Lo grabamos en Monterrey, México, que es nuestra ciudad, entonces también creo que tuvo un toque que nos hizo sentir muy cómodas al expresarnos y al escribir nuestra música.

¿Qué viene este 2025?

(P): Vamos de gira con nuestro nuevo álbum Keep me fed.

(D): Y siempre estamos, literal, trabajando en

algo nuevo.

¿Qué nos van a ofrecer en esta segunda visita a Lima?

(D): Música nueva. No hemos podido tocar Keep me fed en Perú, entonces espero que todo el mundo llegue con las canciones bien aprendidas.

(A): Estoy emocionada de volver a Perú y a Lima por la comida. La verdad es que es un lugar muy lindo. Esa vez el concierto estuvo increíble. Nunca se me va a olvidar la energía de la gente. Cantaron todas las canciones.

Dato:

-El concierto en Lima será el próximo 18 de marzo en el Centro de Convenciones Barranco (CCB), en Catalino Miranda 154, Barranco. Desde las 9 p.m. Entradas en Ticketmaster.



