Vivo x el Rock: Así será el festival con The Offspring, Juanes, La Lá, Los Mirlos y más

Se terminó la espera. A puertas de la celebración por los diez años del festival VIVO X EL ROCK compartimos el line up con 70 bandas internacionales y locales, que prometen ofrecer un evento con música para todos los gustos.

Esta edición, que se celebrará los sábados 19 y 26 de mayo, tendrá un line up extranjero encabezado por las bandas estadounidenses The Offspring y Deftones. La primera, creadora de éxitos como 'Come Out and Play', 'Self Steem' y 'The Kids Aren´t Alright', regresa al Perú para presentar un repaso de su exitosa trayectoria. La segunda vendrá a debutar en el Perú como parte de su gira 'South America 2018'. Es considerada como una de las representantes más importantes del metal alternativo, con discos como 'Adrenaline', 'Around The Fur' y 'Diamond Eyes'.

Otra de las sorpresas que traen es la presencia del colombiano Juanes, que regresa tras varios años de ausencia, para presentar su más reciente disco 'Mis Planes son Amarte'. También estarán el rapero Residente, el exponente jamaiquino del dancehall Charly Black, el DJ Alan Walker, Zoé, Bunbury, entre otros.



Una de las novedades es el renovado cartel nacional, que dará paso bandas como Mundaka, Tourista, La Lá y Alejandro y Maria Laura, además de presentar a bandas de fusión como Bareto, Olaya Sound System, La Nueva Invasión y la rica cumbia de Los Mirlos. Todo esto sin olvidar a bandas clásicas como Río, Mar de Copas y Amén.



Se llevará a cabo en la Avenida de la Peruanidad (Jesús María), donde se instalarán dos escenarios estelares, mientras que el tercero estará en la Concha Acústica del Campo de Marte. Las entradas saldrán a la venta en Teleticket desde el miércoles 28 de marzo a S/99 (pase por un día) y S/169 (por dos días).