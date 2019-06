Confirman a The Strokes en festival 'Vivo x el Rock'

La espera ha terminado. Tras muchos rumores y gran expectativa, se confirma que la banda neoyorquina The Strokes vendrá a nuestro país, como parte del cartel del festival Vivo x el Rock.



La agrupación, fundada en 1998, está conformada por Julian Casablancas (voz), Nick Valensi (guitarra), Albert Hammond Jr. (guitarra), Fabrizio Moretti (batería) y Nikolai Fraiture (bajo).



Son considerados una de las bandas rockeras que en su momento refrescaron esta escena a través de una mirada al pasado, pero con un estilo de su tiempo.



Su primer álbum es Is This It, que presenta éxitos como “Someday”, “Last Nite” y “Hard to Explain”. Cuentan con cinco discos de estudio y dos EPs. El último, Future Present Past, fue lanzado en 2016 y contiene tres canciones que se refieren al futuro, “Drag Queen”; al presente, “Oblivius”, y al pasado, “Threat of Joy”.



La banda neoyorquina ha regresado a los escenarios después de dos años.



(Sony Music/RCA Records) (Sony Music/RCA Records) Difusión

UN SHOW COMPLETO

La edición 2019 del Vivo x el Rock tendrá cuatro escenarios y zonas de bares, para food trucks y de descanso.

Además, a diferencia de otros años, los artistas estelares realizarán shows largos. Es decir, el público podrá ver a The Strokes tocando un set completo de sus canciones.



Ha llegado el momento de ver a la banda que sonorizó un momento feliz del rock en el mundo y que forma parte del soundtrack de la vida de muchos.

DATOS:

- Vivo x el Rock se realizará el sábado 23 de noviembre, en el estadio de San Marcos. Las entradas estarán a la venta a S/169, desde este jueves.

- Los escenarios estarán distribuidos de la siguiente manera: dos dentro del estadio de San Marco, uno en la explanada y otro en el campo anexo de la universidad.