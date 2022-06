El Salón del Vino Peruano (SVP) sigue creciendo y colocando los vinos peruanos en nuestros hogares, y este 2022 cumple 5 años. Organizado por Peruvino, el vino peruano se celebra con un excepcional encuentro de vinicultura para celebrar y dar a conocer el vino peruano en la V1 edición del SVP, con la opción de explorar entre 180 etiquetas peruanas. Se realizará del 14 al 16 de julio en el Centro Naval del Perú (San Borja).

El reconocido sommelier Pedro Cuenca E., fundador y CEO del SVP comentó con entusiasmo acerca de volver a encontrarse presencialmente

“El SVP, es la ventana de muchas bodegas de pequeñas producciones y nos llena de entusiasmo volvernos a encontrar y conectarnos presencialmente; esperamos la participación masiva donde podrán degustar vinos de Apurímac, Arequipa, Ica, Lima, Moquegua, y en esta VI edición por primera vez estarán presentes productores de La Libertad”, dijo el experto en vinos.

Este formato presencial y desvirtualizado permitirá reunir a productores, consumidores, enófilos, historiadores, cronistas, investigadores, viñateros, sommeliers, chefs, estudiantes, empresarios, comunicadores, todos unidos por una misma causa, enseñarle al público peruano de primera mano que PERÚ HACE VINO.

En un país como Perú, rodeado de una cultura gastronómica única en el mundo y que tiene una diversidad infalible, cada producto pasa por un proceso repleto de pasión y talento. Cuando se trata del vino peruano, esta cualidad no se pierde.

A pesar del desafío que trajo la pandemia en los dos últimos años con una pausa involuntaria Peruvino vuelve con más fuerza con esta gran actividad presencial, y han conseguido por primera vez de manera desinteresada el apoyo del centro naval que ha ofrecido sus instalaciones para realizar este evento.

El evento tiene como estructura principal la feria, que con copa en mano, reúne a distintos expositores del mundo del vino peruano. Junto a expertos y espectadores, esta feria logrará difundir el mensaje de que Perú Hace Vino, el ‘hashtag’ que traspasó las redes luego de una competencia internacional de vino.

“Este año estamos yendo por una meta mucho más grande y compacta, más inversa. la última edición reunió poco mas de 30 bodegas, y en esta oportunidad habrán 40 bodegas de vino, incluyendo la presencia de estilados peruanos como el pisco y otras propuestas nuevas. También estamos apuntando a reunir entre 60 a 65 stands, queremos duplicar la propuesta de la última edición presencial del 2019.” comentó el coordinador de la feria Hector Tuesta en la presentación oficial del SVP 2022.

La feria más importante de vinos peruanos

A parte de l feria, el evento contará con la II edición del Concurso de Vinos Peruanos, el cual promueve a nivel competitivo la calidad vinicultural del Perú. Participaran jueces entre enólogos y sommeliers nacionales y extranjeros.

Se llevará a cabo una cata a ciegas dirigida por sommeliers y expertos, Catemos Perú, donde el público podrá degustar 25 vinos ganadores del concurso. También habrá una degustación de los vinos peruanos seleccionados por la guía Descorchados, las cuales estarán presentes en esta VI edición.

También encontrarán diversas charlas gratuitas, stand de quesos, café, chocolates, charcutería, tapas, copas de cristal, productos afines para armar y llevar su respectivo maridaje y disfrutarlo en la comodidad de su hogar.

Como evento especial, habrá una cena Maridaje, donde los invitados podrán elegir entre dos cenas maridajes y tendrán la oportunidad de conocer la versatilidad del vino peruano con los platos estrellas preparados por los prestigiosos chefs del restaurante Monitor del Centro Naval, y guiados por sommeliers.

El evento tiene de meta poder llegar a más gente ‘per capita’ y difundir el mensaje de que Perú, realmente sí hace vino.

“Yo he conocido todas estas bodegas en el Perú, pero porque he tenido la oportunidad de viajar a las diferentes regiones del país. El Perú no conoce nuestra variedad en vino y el esfuerzo detrás de esta producción. Queremos difundir este mensaje, y así crecer el mercado y lograr alcanzar un reconocimiento internacional.” comentó el fundador Pedro Cuenca a Perú 21.

Pinceladas de la Evolución del Vino Peruano

Perú Hace Vino, y del bueno. Descorchados, una guía de vinos chilena considerada internacionalmente como las sagradas escrituras en el mundo del vino, incluyó a más de la mitad de las 80 etiquetas catadas del Peru en su primera incursión 2022.

“Tienen los méritos suficientes como para estar en la guía”, “es bastante bueno para nuestros estándares” , “están pasando cosas en el vino peruano”, fueron algunas de las calificaciones de la guía chilena.

Como indica el sommelier Cuenca, el Perú aún necesita sumar esfuerzos; se tiene que conocer del vino peruano, la pasión y esfuerzo detrás del arte de la vinicultura para aumentar el mercado, ya que la sinergia de crear estos espacios de networking offline crea el propósito de mantener y consolidar las relaciones con todos los stakeholders.

“Se incrementará el consumo del vino peruano a la medida que conozcamos y amemos lo nuestro”, cuenta el sommelier.

PROGRAMA OFICIAL

Lugar: Centro Naval del Perú Av. San Luis Cdra. 24 S/N °. Urb. San Borja Sur. Fechas: Del 14 al 16 julio.

CONCURSO DE VINOS: Martes 28, miércoles 29 de junio y jueves 14 de julio de 9 a 1 p.m. (sede Academia Peruana de Cata - Miraflores)

ANUNCIO DE GANADORES: Jueves 14 de julio a las 8:30 p.m.

CATEMOS PERÚ: Jueves 14 de julio de 5 a 8 p.m.

FERIA DE VINOS: Jueves 14 de julio de 3 a 10 p.m./ viernes 15 y sábado 16 de julio de 2 a 10 p.m.

CHARLAS GRATUITAS: Viernes 15 de julio de 5 a 9 p.m. / sábado 16 de julio de 4 a 8 p.m.

CENA MARIDAJE: Viernes 15 y sábado 16 // Primer horario 7 p.m., Segundo horario 8 p.m.

¿CÓMO ADQUIRIR ENTRADAS?

Para la Feria de vinos, Cena Maridaje y Catemos Perú, las entradas se pueden adquirir en teleticket: https://teleticket.com.pe/

También se puede reservar en: informes@peruvino.com.pe / 91902 8107 / 96099 3989 o directamente en el recinto naval el mismo día de la feria en: Centro Naval del Perú, Av. San Luis Cdra. 24 S/N °. Urb. San Borja Sur.

VIDEO RECOMENDADO

Romy Chang sobre la citación de PEDRO CASTILLO al Ministerio Público #Entrevista El próximo 13 de junio el presidente Pedro Castillo esta citado para declarar como investigado en el Ministerio Público, conversamos sobre esto con la abogada penalista Romy Chang.