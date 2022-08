Todo empezó cuando era pequeña. Dibujar a su familia y entorno en las paredes y cuadernos era su pasatiempo preferido. Hoy, esa niña que se emocionaba con sus lápices es una ilustradora con un millón y medio de seguidores en redes sociales y ha colaborado en renombradas revistas internacionales. Su nombre es Rocío Diestra (Lima, 1992).

Durante su adolescencia, un día se acercó a su madre y le dijo que quería estudiar Arte y obtuvo como respuesta: “Ok, pero te lo pagas tú”, recuerda la hoy arquitecta, ilustradora y viñetista. Luego, a los 16 años, cuando terminó el colegio, decidió estudiar Arquitectura con la ilusión de seguir dibujando como siempre. Una vez graduada y después de ejercer la carrera por cinco años, su pasión por la Ilustración y contar historias la condujo a dedicarse a tiempo completo al mundo del cómic.

“Lo que más me gusta es cuestionarme y la ilustración me ha permitido llegar a las personas. En el fondo más que ilustradora me considero una cuentacuentos”, comenta a Perú21.

En el libro de Rocío Diestra, 'Este libro no es acerca de ti', se refleja una mirada crítica de la mente femenina y sus mecanismos, combinada con humor.

Rocío Diestra Villavicencio tiene 30 años y ha logrado colaborar con célebres publicaciones como VOGUE España. En el 2017, la revista de modas la contactó y le pidió elaborar cómics para sus redes sociales.

También es autora de Este libro no es acerca de ti, un texto ilustrado bajo la editorial Penguin Random House, que recopila sus viñetas elaboradas durante y después de una relación sentimental. Además, dicta un curso sobre cómic.

“Más que ilustraciones son viñetas y cómics. De hecho, hasta hace unos años hablaba mucho de temas de amor y relaciones románticas para dar respuesta a mis preguntas de otra manera”, comenta la viñetista peruana.

Dibujando el futuro

Aunque no es una exclusividad, la mayoría de veces, los personajes de Rocío son femeninos y con ellos retrata sus pensamientos, recordando circunstancias o situaciones del pasado. “Estoy a punto de hacer un gran cambio. Me voy a mudar y voy a replantear mi vida. Todos los cambios generan emociones que eventualmente terminan en viñetas y estoy pensando cuál será la temática está vez”, manifiesta.

La artista ha elaborado diseños e ilustraciones para la revista VOGUE.

Según la artista, lo más importante de la ilustración es comunicar un mensaje personal o el de alguien más. “Cuando tengas el valor de ilustrar comunicando lo que piensas, esa será la mejor ilustración”, resume Rocío, demostrando que no se equivocó al seguir su corazón.

Datos

- Su máximo referente es la artista italiana Agnes Cecile, la conoció en una muestra en 2013 y la impulsó a publicar sus cómics en redes sociales.

- Este libro no es acerca de ti es un texto ilustrado autobiográfico que narra la historia que vivió en una relación amorosa.

