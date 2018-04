La música es unidad. Un lenguaje universal en el cual el ritmo, la melodía y la armonía conviven y despiertan emociones en el público. Poco importa de dónde se venga, la batería marca el compás y la fiesta empieza, todas las sangres revueltas en un mismo lugar.

Y precisamente esto fue lo que pasó el sábado 14 en la Primera Parada Lima 2018 del festival Selvámonos. Y desde Chile llegó a territorio peruano la banda de cumbia Villa Cariño y nos recordó que esos resentimientos ocultos en un falso patriotismo están para tirarlos al tacho. El público disfrutó y coreó hasta el final cada una de sus canciones.

En conversación con Perú21, Max Vivar, vocalista de la banda, contó que en su país este tema está superado. Explicó que “la desinformación y la mala educación a las clases populares” han generado nacionalismos anclados a “guerras inexistentes”.

“Hoy en día veo en mi país y aquí en Perú la posibilidad de ser hermanos, veo unidad en el festival Selvámonos. Yo encontré hermanos y hermanas, y creo que vamos superándolo rápidamente”, añade.

Para la banda, llegar este año a tocar en Perú tiene un significado especial. Hace diez años que surgió el proyecto de Villa Cariño y tras una década, el grupo ha tocado en países de Latinoamérica como Argentina y México. Ahora, la puesta en escena coincide con los diez años del festival y existe una mística de por medio.

NO SE IDENTIFICAN CON SU PRESIDENTE

Pero no solo han coincidido con el aniversario de este evento, Villa Cariño es una banda con un amplio trabajo político, que se ve reflejado en sus letras, y no son ajenos al desarrollo de la VIII Cumbre de las Américas , a la cual su presidente Sebastián Piñera acudió el último fin de semana.

“No es un presidente que a mi me represente, no representa a la banda y creo que no representa buena parte de la esperanza que mantienen muchos chilenos por que las cosas sean distintas”, sostiene.

Max reconoce simpatizar con la izquierda chilena y para él, es tiempo de que tanto en Perú como en su patria se acabe la corrupción.

“La derecha en Chile es lo mismo que el fujimorismo en el Perú, por eso esperamos de verdad que se acabe esa corrupción política que azota nuestro Chile y también al Perú, que termina con la renuncia de un presidente”, subraya el vocalista, quien actualmente mantiene una relación amorosa con la hija de la ex presidenta Michelle Bachelet, Sofía Henríquez Bachelet.

También se animó a comentar sobre el enfrentamiento que existe en Fuerza Popular, la salida de Kenji Fujimori y la disputa entre los hermanos que ha terminado en el boom de los ‘Kenjivideos’.

“Es como una pelea entre hermanos que quieren gobernar pero pareciera que es el papá quien quiere gobernar en realidad”, comenta.

“Yo creo en un Chile que no sea el de la derecha, soy una persona de izquierda, mantengo la esperanza de una Latinoamérica unida, en nuevas formas de hacer política y mantengo la esperanza de un Perú sin fujimorismo, libre de corrupción y de un Perú con memoria, que se acuerde de lo criminal que fue Fujimori”, agrega Vivar.

RAÍCES CHACALONERAS

Pero los chicos no llegaron para hablar solamente de “Política, Amor y Revolución” (como dice la letra la canción de su álbum ‘La fiesta es de nosotros’). La fiesta es, precisamente, la razón de su llegada al país.

Y curiosamente es Perú uno de los países que mayor influencia musical ha tenido en Villa Cariño. Max reconoce que en los primeros años de vida de la banda, la agrupación tocaba temas de referentes nacionales como el Grupo Guinda.

“Tocábamos también una canción que me gusta mucho, que es ‘Muchacho Provinciano’, de Chacalón, y es muy importante para nosotros estar explorando", añade.

El gran cambio musical en su último álbum ‘Despertar’ no es un sin sentido. La banda le ha dado un descanso a la ‘Cumbia Loca’ que los identifica y ha decidido ir más allá para demostrarle al oyente otras alternativas “porque nosotros no subestimamos la capacidad de nuestro público, entendemos que tenemos un público abierto a todas las experiencias musicales que sean influenciadas por la música del mundo entero”.