Hace 5 años todos los test de orientación vocacional que le hicieron a Vijay arrojaban que su destino estaría dentro de la Ingeniería de Software. Y así se veía él también: sentado dentro de una oficina, batallando contra la tecnología. Ese sueño también era el de su madre, quien no dudó jamás en apoyarlo mientras fue universitario. Sin embargo, a la par con su formación educativa, Vijay Richard Huanaco Jara (su nombre de pila) llevaba una doble vida como rapero. Casi todas las tardes, almorzaba, terminaba sus tareas y se iba a batallar a diferentes plazas y parques de Lima para darle rienda suelta a la improvisación. Más adelante, lo hizo en el interior del país. Se iba haciendo un sello bajo el seudónimo New Era, que después mutó al nombre que le dio su madre: Vijay.

¿Qué lo motivó a elegir finalmente el camino musical? “Me iba bien como rapero y fui ganando popularidad y respeto poco a poco”, nos cuenta. “Al inicio mi madre me prohibía ir a las plazas. Pero, se dio cuenta de que lo mío era estar en la calle… el arte… la música”. Razón no falta, ya que en estos casi 10 años de carrera se ha convertido en uno de los rostros más representativos del freestyle peruano. Es uno de los favoritos dentro de la liga profesional de freestyle, FMS Perú y fue el primer rapero peruano en clasificar a la final del FMS International 2022. Además, es Campeón Internacional en la batalla de Poseidón 2022, desarrollada en Costa Rica.

Uno de los momentos más importantes de su carrera se dio el 13 de noviembre del año pasado, cuando fue uno de los teloneros del concierto de Bad Bunny en Perú. Ese día, Vijay y todo su equipo estaban regresando de Trujillo. Dentro del avión, sufrió un acto de discriminación por parte de un pasajero, quien lo criticó sin motivo por sus tatuajes. Después de ese impasse, se sentó y antes de despegar recibió la llamada de su mánager, Leo Loyola. “Me dijo que ni bien llegara a Lima vaya al Estadio Nacional para hacer un feat con Tourista y el Nero Lvigi, previo al show central de esa noche. No se me pasaba por la cabeza esa idea ni en el mejor de mis sueños. Había demasiada gente. Nunca había rapeado en un escenario tan grande. Me divertí un montón… tuve miedo también. Pero, luego pensé qué fácil en mi antigua vida había sido una buena persona, ya que este tipo de oportunidades no se dan de pura casualidad”.

Después de esa gran experiencia, solo está enfocado en producir sus próximos singles. En otras palabras, darle forma a su etapa como cantante. Viene estudiando producción musical de manera intuitiva y tiene claro que está en un buen momento, pero que todavía no es suficiente. “Estoy experimentando bastante. Además, le estoy poniendo orden a mi vida en varios sentidos. No voy a dejar el freestyle por hacer mi propia música. Al contrario, es un complemento. Me siento muy bien conmigo y me siento bien porque veo a mi madre contenta de que no la defraudé”, expresa.





- En diciembre Vijay viajará a Costa Rica para defender su título en el torneo Poseidón 2022.

- También estará presente en el evento en las clásicas Batallas de Gallos de Red Bull, a lo largo del año.