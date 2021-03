Por: Ing. Wilson Calderón

Por muy bueno que seas como vendedor o profesional, nadie te va a promocionar de la forma en que podrías hacerlo tú mismo. No puedes vivir de la ayuda de tus familiares o amigos que puedan recomendarte. En nuestra experiencia profesional, nos hemos dado cuenta de que el P/S más difícil de vender eres tú mismo. Muchas personas tienen dificultades en promocionarse a sí mismas. Tienen miedo o temor de «venderse» y poner un precio a las propias prestaciones profesionales. Estas dificultades tienen mucho que ver con problemas de baja autoestima. En el sector de la venta, la alta autoestima nunca creó problemas. Siempre hay personas dispuestas a creer en tus convicciones y tu profesionalismo. En cambio, a las personas que no tienen un alto concepto de sí mismas les cuesta mucho promocionarse. Modifica tu diálogo interno, sube tu autoestima, empieza a planificar y, sobre todo, a implementar un plan de venta y comunicación de ti mismo y tu negocio, y hazlo de la forma más moderna utilizando de las herramientas y los avances tecnológicos.





¿Cómo darte a conocer?





En los últimos años, hemos visto una increíble evolución tecnológica que cambió nuestras costumbres de vida para siempre. Hoy parece imposible estar un día entero sin el smartphone y sin las redes sociales, que hasta hace unos pocos años no existían, ya que la tecnología está dominando todas las formas de hacer negocios. Tienes que utilizar las redes sociales para promocionarte como VC. Si no lo haces, todo el conocimiento que adquiriste en este libro no te será útil para incrementar tus ventas. Es importante que tengas un Facebook personal y otro profesional para tus negocios. Facebook, más que ser una herramienta para vender, es una buena manera de promocionar tu P/S y direccionar a tus clientes en otros canales a través de los cuales se puede realizar una venta. Es una excelente manera de mantenerte en contacto con tus actuales clientes y trabajar para conseguir futuros prospectos.

MARCA PERSONAL (PERSONAL BRAND)





Estamos en una era en la que tú eres el protagonista y responsable de tu propia vida. Como profesional, eres una empresa que debe decidir qué hacer y cómo hacerlo, razón por la cual el objetivo de tu marca es ocupar un lugar privilegiado en la mente de tu target. Identifica y comunica aquello que te hace valioso, útil y fiable para que te perciban como la persona o el profesional con quien vale la pena hacer negocios. Se trata de «ser conocido por...», de ser la opción preferida y hacer que los otros te elijan.

¿Qué dicen tus clientes cuando no estás frente a ellos? Tener tu marca personal es útil tanto si trabajas para una empresa como si la empresa eres tú mismo. Esto te ayuda a que otros te recuerden y recomienden. Los actores de hoy trabajan bien cuando ya tienen su público y son seleccionados por su capacidad para atraer espectadores. Hoy no trabaja el mejor actor, sino quien tiene más seguidores o más fans, y, en muchos casos, las dos cosas coinciden, pero no siempre es así.

El vendedor exitoso es muy cotizado en el mercado, por lo que la competencia siempre quiere reclutarlo para que forme parte de su equipo de vendedores por su poder de influenciar a los clientes. Muchas veces un vendedor cambia de empresa y promete traer su cartera de clientes.

El valor de tu marca personal no lo defines tú, sino los que te rodean, aquellos en quienes influyes. Es lo que te hace diferente y especial, la promesa de valor única que ofreces a tus clientes. No se trata de competir con otros; simplemente es sacar partido de tu propio valor, el que te hace diferente.





CÓMO CREAR TU MARCA PERSONAL

Identifica tu talento, lo que te sale bien, y ponlo al servicio de los demás. Lo importante para tus clientes no es quién eres, sino lo que puede hacer por ellos. ¿Por cuál de tus talentos quieres ser reconocido por tus clientes? Es importante que tengas algo relevante para ofrecer, que tengas una buena reputación profesional y que seas lo más conocido posible.

BENEFICIOS DE UNA MARCA PERSONAL

Te permite diferenciarte y aumentar tu valor. Te ayuda a construir relaciones mutuamente beneficiosas y duraderas, así como llegar a los clientes más importantes. Te permite también remuneraciones más altas y destacar en un mercado lleno de competidores. Facilita a los clientes decidirse a hacer negocios contigo porque reduce sus necesidades de informarse sobre ti. En muchas empresas, las personas que deciden las compras de P/S no quieren tomar riesgos personales; por ello siempre buscan los líderes del mercado para estar seguros de defender sus compras cuando algo no anda bien. Pensar como una empresa te responsabiliza y te ayuda a que seas la mejor versión de ti mismo que puedas ser. Y, al final, tu éxito beneficia a quien trabaja y quiere hacer negocios contigo.

Uno de los beneficios de crecer como marca personal es poder disponer de más recursos económicos para invertir en tu desarrollo personal y profesional. La inversión más productiva que puedes realizar es en ti mismo, para fortalecer tus habilidades y actitudes, ya que, si no lo haces, qué te hace pensar que otras personas estarían dispuestas a hacerlo. La marca personal es una de las llaves para tener éxito en un mundo cambiante, la manera de conseguir más oportunidades. No es necesario que seas famoso para que tengas tu marca personal. Hoy es una actividad necesaria para darte a conocer y distinguirte en medio de tanta gente preparada igual que tú. Trabaja tu marca personal e invierte en tu desarrollo personal, no dejes tu empleabilidad en manos de tu empresa. Así, lucha por ser un profesional conocido y reconocido por tu trabajo, independientemente de la empresa que representes.

Desarrollar tu marca personal no será fácil. Puede tomarte años, tendrás que capacitarte y trabajar muy duro; sin embargo, al final, serás sorprendido por el éxito que obtengas. En la era digital, no hay límites para el número de personas a quienes quieras influenciar.





CÓMO POTENCIAR TU MARCA PERSONAL

Los profesionales que están en las redes no son más fotogénicos que tú; simplemente invirtieron más en promocionar sus imágenes. Crea un logotipo profesional con la ayuda de un gráfico experto; ya el tiempo de las cosas improvisadas pasó, todo el mundo invierte en imagen y lo hace con profesionales. La manera más eficaz de llegar a tu público objetivo es utilizar las redes sociales y utilizando videos para agregar valor a tus seguidores.





DATOS

Wilson Calderón es ingeniero, coach, y un genio de las ventas. Es coautor de ‘El cliente feliz’ de la editorial Caja Negra y su experiencia de éxito se remonta al año 98. Es director de la Escuela Profesional de Coaching Mejorarte

El libro -que contiene ejercicios prácticos- lo puedes adquirir aquí

