Es posible que una de las primeras figuras que Víctor Felipe Sandoval tuvo de 'Batman' haya sido uno de papel de los que él mismo dibujaba con lapiceros. Pese a su simplicidad, se divertía con estos.

Hoy, a sus 47 años, tiene figuras de colección del 'Caballero Oscuro' que dejarían boquiabierto a cualquiera: desde la versión sesentera de Adam West, varias otras vinculadas a la era dorada y plateada del cómic, y de la colección de las películas de Tim Burton y Christopher Nolan e, incluso, el próximo filme, dirigido por Zack Snyder.

QUIÉN ES ÉL, CÓMO LLEGÓ A SERLOVíctor Felipe, vistiendo una camiseta similar al disfraz de Ben Affleck en Batman v Superman, nos comenta que empezó su colección hace ocho años, cuando pasaba por una calle y vio un muñeco pequeño del héroe.

En el instante que se acercó, recordó cuando su padre lo sentaba en sus rodillas y veían la serie televisiva, con Adam West de protagonista. Esta figura de la mítica serie animada de los años noventa le costó entre 8 y 10 soles. Y ahí, como un homenaje a su padre, empezó su fanatismo.

Para la entrevista, nos muestra varias piezas de su colección, todas cuidadas al detalle y cada una en una urna con un fondo temático según dibujante, serie televisiva, película y videojuego.

En algunos casos, cada figura cuenta con un estante clasificado en una tipografía especial. ¿Si tiene batimóviles? Pueden apostarlo: tiene el Tumbler de las películas de Christopher Nolan hasta el del videojuego Arkham Knight. Su favorito es el que aparece en la serie de películas de Tim Burton, porque es "bello y elegante".

Mercedes, su esposa, conoce todos los detalles de las figuras compradas: el precio, dónde las adquirió y por qué.

"Lo único en lo que se gasta el dinero es en los juguetes", nos comenta mientras nos trae una figura de Heath Ledger interpretando al 'Joker', su personaje favorito.

Víctor Felipe nos confiesa que, si no fuera por su apoyo, no habría coleccionado nada. Llevan "una vida de casados", y Mercedes no desea que deje de coleccionar.

TODOS MERECEMOS UN HÉROEVíctor Felipe es administrador de La Casa de la Salsa (también conocida como la Salsicueva), un trabajo nocturno, que lo acerca a su personaje aún más. Pero también es fundador del Batman Fan Club Perú, una asociación que realiza labores sociales en hospitales, adonde sus miembros acuden disfrazados de personajes de la mitología del 'Caballero Oscuro' para visitar a niños con cáncer y enfermedades terminales. Todo para ponerles una sonrisa en su rostro.

A diferencia de otros coleccionistas, Víctor Felipe nos comenta que a él le gusta que las personas asistan a eventos y vean sus adquisiciones, pues esto lleva a que padres e hijos conversen sobre su afición por el personaje. En razón a ello, el costo no es importante, pues ese momento valioso y el recuerdo que tendrán son su principal satisfacción.

Él considera que todo niño merece tener un héroe, pues le infunde importantes valores: defender a las personas y preocuparse por los demás, incluso si eso implica arriesgar su propia vida. Y es un rol similar con los adultos, pues el héroe permite ser un guía para los menores. De esta manera, todos podemos ser 'Batman', porque está en nuestra capacidad ayudar. Todos podemos ser un héroe, al menos una vez.

Por Carlos Viguria (carlos.viguria@peru21.com)