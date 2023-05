¿Qué se hace cuando la guerra toca la puerta de tu casa? La escritora y periodista Verónica Ramírez se pone en esa situación y procura meterse en la piel de Vera, la protagonista de su reciente novela Casi todo desaparece, quien tiene que huir de su lugar de origen durante la Segunda Guerra Mundial y llega al Perú, pero con heridas muy profundas que no terminan de cicatrizar. Verónica reflexiona, desde España, sobre los temas que atraviesan el alma y el corazón de todas aquellas personas que por alguna razón han tenido que dejar su hogar de manera forzosa y empezar una vida en un lugar nuevo y ajeno. La patria, el exilio, el pasado, la familia, el dolor y la identidad son algunos de los aspectos que aborda en su historia.

¿Por qué es tan importante la patria para Vera?

La patria para ella son las emociones y los sentimientos que dejó, ella tiene un sentimiento idealizado, romántico, de una infancia en un lugar que dejó de ser. Siente una lejana melancolía por haber vivido en un mundo que ya no existe para ella. La patria son sus recuerdos, su infancia, los grandes amores de su vida, su familia, sus afectos, sus amigos, todo aquello que dejó atrás.

¿Por qué es tan difícil dejar el pasado atrás?

Es difícil, sobre todo cuando tienes heridas abiertas, cuando hay traumas, pérdidas, dolor. A veces, todos esos sentimientos se adhieren a uno de tal manera que te impiden vivir el presente. En ocasiones, revisar ese pasado es doloroso, pero necesario también para mirar hacia adelante y para continuar con el futuro, para llevar tu vida a cabo con una mochila más ligera.

Los exilios no son una realidad ajena a Latinoamérica. ¿De qué manera puede quedar marcada una persona o una familia entera por estas situaciones forzosas?

Cuando te ves obligada a abandonar el lugar al que perteneces, casi que con lo puesto, ya sea por una catástrofe, una situación política o una guerra, tienes que salir con una pequeña maleta donde tiene que caber tu vida. Definitivamente, el viaje emocional es bastante traumático.

¿Por qué?

Porque tienes que rehacerte lejos de tus afectos, lejos de todo lo que te resulta familiar. Tienes que reinventarte, volver a narrarte —probablemente— en un idioma que no conoces y donde eres un extraño, donde puedes ser señalado por tu particularidad o por habitar el mundo de una manera distinta. Todo ese proceso de integración es difícil para la persona que abandona su lugar de origen en una situación trágica.

¿Cómo se suele afrontar ese proceso?

Esa reinvención exige una gran fortaleza y muchas veces el tratar de pasar desapercibido al principio, como negarse a uno mismo, negar tu propia esencia para tratar que tu proceso de adaptación sea más rápido. Sin embargo, en el caso del personaje, queda por dentro latiendo el recuerdo de quien ella fue y cambiar para ella es un proceso doloroso, como mucha gente que se ve obligada a dejar su lugar de origen.

¿Cuáles son los peores estragos que ocasiona un conflicto bélico en los individuos y en la sociedad?

Narrativamente, estaba centrada en la vivencia personal, íntima y en las pequeñas personas que sufren esta guerra sin querer participar de ella. Es decir, la guerra llega a la puerta de tu casa y transforma tu vida. En el caso de la protagonista, casi todo desparece. Su familia se ve de pronto con que tienen que racionar la comida, dejar de ir a la escuela, tienen bombas en la puerta de la casa. Lo más difícil es el proceso de tener que buscar a dónde irse, que puedan recuperar no lo que perdieron, sino al menos sobrevivir, ese es el motor que mueve a las personas a trasladarse a otros lugares donde puedan reiniciar una vida con esperanza, con ilusiones y con deseos de salir adelante.

¿Al momento de escribir la novela pensaste también en los fenómenos de migración, que no son por motivos bélicos, que están ocurriendo ahora en Latinoamérica?

Sí, creo que es un fenómeno que afecta a todo el planeta. Esta historia parte por dos personas que vivieron ese proceso, una fue mi abuela, que en los años 30 salió por motivos políticos y llegó al país que más o menos le parecía otro planeta. Creo que es una historia que se repite constantemente, diariamente hay cientos de miles de personas en el mundo que están obligadas a marcharse con lo puesto y buscar otra vida en un lugar donde probablemente pasen hambre, miseria, dolor y tristeza, pero no solamente con el contexto político al que se enfrentan, sino por sus propias pérdidas.

¿Qué emociones quisieras que se despierten en los lectores al leer esta novela?

Me gustaría que empatizaran con la historia de Vera y también me gustaría que empaticen con la gente que se ve obligada a dejar su lugar de origen y que también se pueda entender la experiencia de recuperar el pasado para sanar algunas heridas. Y como te dije antes, mirar el futuro con un poco de ilusión o estar emocionalmente un poco mejor ensamblados, sentirte un poco más fuerte. Yo creo que todos tenemos parientes que han venido de algún lugar o que han tenido que abandonar su lugar de origen, incluso internamente dentro del Perú, en busca de mejores oportunidades. Si esta novela puede contribuir para ponerse en el lugar del otro, me sentiré enormemente contenta.





AUTOFICHA

-“Soy Verónica Ramírez, nací en Lima en 1974, soy periodista con más de veinte años de experiencia. Soy autora de las guías de viaje Barcelona, insólita y secreta y Madrid, insólita y secreta, así como el libro Coca Express. Mi primera novela es Casi todo desaparece”.

-“Creo que el Perú se ha caracterizado siempre por tender puentes y abrirle los brazos a todas las migraciones que hemos vivido, tanto china, japonesa, italianos; tenemos durante el siglo XX mucha gente que migró al Perú en busca de oportunidades”.

-“Cada lugar tiene su resistencia y su manera de dar la bienvenida al que llega de afuera. No es que para Vera, la protagonista, el Perú haya sido particularmente difícil por tratarse de Perú, sino por su experiencia de una infancia en la guerra y a tener que adaptarse a unas nuevas costumbres”.

ESTE VIDEO TE PUEDE INTERESAR