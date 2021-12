Escribe todo. Ideas que surgen, cosas que pasan frente a ella, coreografías, planes a dos años. Dice que su cuaderno de los Panamericanos 2019 es “alucinante, una obra de arte”, con dibujos y estructuras de todo lo que fue el desarrollo conceptual de las ceremonias. “Si no tengo un cuadernito y un lapicero, es como si me faltara el sostén”, dice y ríe casi a carcajadas.

Desde los 10 años viaja sola. Sus “cuadernitos” eran los mejores compañeros. En sus páginas lloraba, reía. Estima que tiene unas tres cajas con “cuadernitos”. Los conserva y a ellos ha vuelto para escribir el libro que espera publicar pronto, uno sobre su vida y obra. Adelanta que ya lo tiene en la recta final. ¿Por qué primero no fue escritora? “Siempre sentí que escribía a través de mi danza”, me dice Vania Masías, bailarina, coreógrafa, profesora, directora creativa, conferencista y gestora que lidera la Asociación Cultural D1, que este martes 4 de enero inaugurará una nueva sede en Miraflores, en Alcanfores 140, con cursos de verano en modalidad presencial y virtual, desde los 3 años.

Escribe con letra imprenta y ordenada, casi estilizada. “Soy del Villa María, somos conocidas por el Palmer”, dice y ríe casi a carcajadas. Es martes y ha escrito el diseño de dos clases y una sección de agradecimientos. Asegura que quienes agradecen desde lo más elemental son más felices y pueden lograr que sus días sean más completos. Este lunes cumple 43 años, quizás una razón para dar gracias.

-¿Cómo llegas a este tramo de la pandemia: agotada u optimista?

Todos estamos agotados no solo por la pandemia, sino también por la situación del país. Pero soy bien guerrera y terca; y a pesar de todo, estoy con muchas ganas de lo que viene; tengo esperanza de que no cometan el error de empezar a cerrar las cosas, sino manejarlo de una mejor manera. Cerrar afectó muchísimo la economía, y no nos podemos dar ese lujo en el Perú. Mi mensaje es vacúnense, por favor. Tuvimos que cerrar nuestros tres locales, cerrar los espacios comunitarios. Ha sido bien duro y si hemos aguantado, ha sido por la empresa privada. El COVID nos golpeó mucho. Si bien la plataforma www.d1-dance.com fue bien, no es lo mismo que uno puede generar con la presencialidad. Hemos abierto Chorrillos y ahora inauguraremos Miraflores. Tendremos el Summer Camp renovado, con desarrollo de habilidades emocionales para niños y niñas de 4 a 12 años, va martes, miércoles y jueves, desde las 9 a.m. hasta la 1 p.m. Y luego tenemos el programa Training on Point, entrenamiento de lunes a viernes para adolescentes de 13 a 17 años, un programa que busca que ellos empiecen a sentir lo que es realmente un entrenamiento. Aparte de eso, están las clases regulares de siempre, sigo con mi curso de Yo Danza y estoy abriendo un curso orientado a bienestar. Para marzo estamos lanzando el elenco D1. Y si todo sale bien, estaremos con la compañía en Londres, en mayo, con el show Imagina Perú. De las caídas uno sale más fortalecido si la quieres seguir luchando.

-No solo eres guerrera y terca, sino también osada.

Me enseñaron eso. La típica: el que no arriesga no gana. Soy emprendedora y me muero por mi país. La idea es seguir abriendo más locales, porque son la fuente para poder apoyar a más adolescentes y niños en estado de vulnerabilidad. Necesitamos más ciudadanos, más líderes con una mentalidad de éxito.

-¿El baile genera líderes?

Por supuesto. Nosotros hemos generado líderes. Chicos de Pachacútec que los he encontrado en calle, hoy están graduados en universidades de afuera, siendo líderes y referentes de miles de adolescentes. Para mí no hay límite, con acciones concretas lo hemos demostrado. Cuando yo llegué a Lima hace 16 años, no había la cantidad de escuelas que hay hoy, solo había escuelas de danza clásica; por ejemplo, no había oferta de street dance o escuelas multidisciplinarias.

-¿El baile es más personal que social?

Tu movimiento, tu danza empieza contigo. Si no trabajas en ti, que es lo mismo que el desarrollo de la autoestima, cómo te vas a relacionar con el otro. El colectivo también te ayuda a trabajar en ti. Por eso es un proceso comunitario. En D1 lo comunitario es un eje primordial. Y lo otro es que hemos sido validados por el Minedu y la Dirección Regional de Educación de Lima Metropolitana gracias a RevelArte, que es nuestro programa estrella, donde empezamos con un piloto en 30 escuelas de alta delincuencia para introducir la metodología D1; ya llevamos tres años y este año estamos haciendo la transferencia de la metodología al Minedu.

-¿Aprender baile en las escuelas debe ser tan crucial como lo es matemática o historia?

No lo he dicho yo, lo dijo Ken Robinson, una de las personas más importantes en educación. Pero no la danza como tal para formar bailarines, es la danza como proceso para un desarrollo de las habilidades que necesitamos para la vida. Es cómo a través de la danza, del teatro, de la música encuentras la fuerza en ti mismo y luego puedes relacionarte mejor, abres el caparazón para entrar a fondo en ti.

-Los talleres de verano que promueves vienen bajo el lema “desbloquea tus pasos”. ¿Cuánto te bloqueas?

Cuando descubro que alguien me miente (ríe) o por cansancio. Nos bloqueamos diciéndonos cosas negativas hacia nosotros. La campaña se trata de cuán bloqueado estás y cuánto no te permites conectar contigo. Y la idea de D1 siempre es desbloquéate, muévete, párate y empieza a entender que vales.

-¿Cómo desbloquearnos de la vergüenza, de la falta de confianza en uno?

La única forma es haciendo, moviéndote, mandándote. Si te sigues ocultando, nunca podrás probarlo y sentirlo. La falta de confianza se da más en adolescentes y niños, y en D1 lo que mejor hacemos es sacar lo mejor de cada persona.

-¿Todos podemos bailar?

Todos somos creadores, todos creamos nuestro futuro y creamos quienes somos. El problema es que nos han bloqueado. Cada uno tiene un movimiento auténtico.

-Me dices que te bloquea la mentira. ¿El baile es una expresión de honestidad?

Es más, a mis alumnos y alumnas les digo: por favor, si no vas a bailar con verdad, no te quiero ver, no destacarás jamás.

-¿Cómo es bailar con verdad?

Es conectar contigo. Las personas que imitan al otro no trascienden. Cumplirán, pero no te emocionarán. El artista que llega a ti es la persona que conecta consigo misma, que se atreve.

-¿Por qué bailas?

Porque si no, me muero. Es mi vida.

-¿Cuándo se da el baile perfecto?

El que conecta con la música sin que esté en música. Cuando dejas de pensar y tu movimiento fluye naturalmente con la música.

-Cuando te vuelves música.

Sí. Como si tu espíritu conectara en otro nivel con la vibración de la música. Es ser con verdad y eso busco todos los días.

AUTOFICHA:

-“Soy Vania Masías Málaga. Nací en Lima, el 3 de enero del 79. Cumpliré 43 años, es una etapa en la que ya uno sabe lo que quiere y ya no entras en huevadas (risas). Pero mi numerología es 3, lo que significa que toda la vida seré niña”.

- “Me siento niña, no dejo de impresionarme, de llorar, de sensibilizarme con todo. Abro mi ventana, veo las copas de los árboles que tengo al frente y te juro que me emociono; escucho los pajaritos y me emociono. Veo el mar en el norte y me emociono”.

- “Estudié Administración en la Pacífico, luego una especialización en Finanzas en Holanda. Estudié en Cuba y en el Boston Ballet. Soy miembro del Consejo Nacional de Educación. Quisiera hacer una obra peruana puesta en Broadway, un documental sobre el trabajo que hemos desarrollado y empezaré a franquiciar D1″.

