Vania Masías: "Toda la diversidad que nos fue llegando nos ha hecho ricos"

Vania tiene la voz firme y la sonrisa dulce. Lo primero que nos cuenta es que es bastante complicado ser mamá, preparar el festival Pura Calle, cumplir con su trabajo en los Panamericanos y las actividades de su escuela de baile. Dice que tiene que ser muy disciplinada con sus horarios para pasar tiempo de calidad con su hijo e hija. Mientras tanto, su esposo está en Piura trabajando en la industria de la concha de abanico. Por eso, Vania se pasa allá, al menos, tres meses del año, sobre todo en verano. Se hospeda en el balneario Los Órganos, una pequeña ciudad famosa por la belleza de sus playas y avistamiento de ballenas.



¿Qué es el Pura Calle?

Es un festival de culturas urbanas que no solo promueve valores básicos como el respeto y la paz, sino que busca ser una plataforma de oportunidad para muchísimos jóvenes del Perú. El objetivo de cada año es dar un mensaje importante, el de este es el empoderamiento de la mujer. El año anterior fue diversidad, el previo a ese fue delincuencia juvenil. Son más de 200 mil asistentes en solo tres días que se llevan un poco de eso. Es un festival que en todos los lugares del mundo lo hace el Estado. Mi competencia principal es Río de Janeiro, Bogotá, donde los organizan los gobiernos, espero que en algún momento suceda lo mismo aquí.



En 2017 asistió el entonces ministro Salvador del Solar.

Fue importantísimo, porque el hecho de tener la presencia del ministro de Cultura en un evento así no solo hace visible a todos estos jóvenes, sino que también valida este tipo de festivales. El año pasado también asistió la ministra de Cultura, aunque no bailó como Salvador. (Risas)



Hay muchos prejuicios sobre la cultura urbana, como que está ligada a la delincuencia.

En D1 hemos usado la danza urbana como una herramienta de transformación social y miles de jóvenes han logrado un desarrollo artístico increíble. Este movimiento nace en Estados Unidos, pero nosotros lo hemos hecho nuestro y ahora puedes ver una fusión entre el estilo house con huaino. La cultura urbana implica también el apoderarte de la calle, el hacer tuyos los espacios públicos. Todo nace de una reacción ante mucha violencia. Es verdad que hay una mala concepción de lo que es la cultura urbana y lo que busca el festival también es poder mostrarle a todo el mundo que no tiene nada de malo.



En muchos de sus proyectos ha demostrado que el baile es absolutamente transformador. ¿Por qué tiene ese poder?

El movimiento es una de las primeras expresiones que tenemos como seres humanos y apela a la emoción. El movimiento es vivir. Cuando te dejas de mover, empiezas a morir. No solamente se activa el aspecto hormonal con las endorfinas y la serotonina en el cerebro, sino que también despiertan tus emociones. Al jugar con tu cuerpo, empiezas a controlar otra vez tu propio ser. Imagínate un chico que ha vivido mucha violencia y que no ha tenido mucho control sobre su cuerpo. Cuando viene y empieza a sentir que se puede mover libremente y no lo están juzgando, las cosas empiezan a cambiar. En ese proceso, el aspecto comunitario es importantísimo, así como poder explorar el baile lúdicamente sin temor a equivocarte. Danzar es poder hacer nuevas conexiones a través de tus emociones.



¿De qué otras formas podemos modificar nuestros mundos?

Podemos cambiar las cosas a través del arte, no solo la danza, sino también el teatro, música, artes plásticas. Podemos usar una serie de herramientas como el hecho de plasmar un plan de vida y estar juntos como una comunidad. Hacer el festival Pura Calle es ser consecuente con una posición política –no partidaria– a favor de la diversidad, la paz, el respeto. Eso es lo que yo quise hacer cuando fundé D1: un espacio que sea como un mini Perú ideal.



¿Siente que está haciendo política desde su trabajo?

Cien por ciento, por supuesto que hacemos política. Tenemos un cartel que dice: “Nuestra política es la danza y la danza no discrimina”.



¿Qué cree que nos hace únicos a los peruanos como bailarines?

Tenemos tres mil danzas folclóricas en nuestro país, tenemos la mayor diversidad cultural que yo pueda haber visto. Esa cantidad de pisos ecológicos, de nuestra fauna y flora, de nuestras razas y comida; toda la diversidad que fue llegando de tantas culturas nos ha hecho muy ricos, porque es una receta única, es una mezclita única que tiene de todo, de inga y de mandinga, eso es lo que nos hace únicos. Lo que falta es conocimiento, que la gente sepa y valore lo que somos. Recién estamos empezando, hace 14 años cuando yo empecé con los chicos, querían bailar pura cosa gringa; ahora ya hemos fusionado lo urbano con lo nuestro. Nos estamos empezando a enterar de lo que tenemos y de lo que podemos ser capaces.



¿Qué trabajo está haciendo en los Panamericanos?

Estoy a cargo de la dirección coreográfica de la opening ceremony (la ceremonia de apertura).No puedo develar lo que verán, pero puedo decir que venimos trabajando desde setiembre pasado para que todo salga perfecto. Los Panamericanos son uno de los tres eventos más importantes del planeta junto al Mundial de Fútbol y las Olimpiadas. Esta vez nos toca a nosotros, ya estamos arriba del caballo y el que critica es uno que no se sube, pero acá debemos subirnos todos porque es la imagen del Perú hacia afuera. Detesto a todos esos haters que no suman nada, porque quedarte sentado en tu casa diciendo desde tu Facebook que todo está mal es lo más fácil y cobarde. Que salgan a hacer algo. Yo no puedo creer cómo en dos años el señor Carlos Neuhaus ha logrado todo lo que ha logrado.





¿Qué es lo peor que has oído?

Te juro que no recuerdo, tengo amnesia selectiva para las cosas negativas. Bienvenidas las críticas constructivas, pero las destructivas no sirven de nada.

AUTOFICHA:

- “Nací el 3 de enero de 1979. Soy bailarina y coreógrafa de ballet y danza contemporánea. Mi mamá es piurana, su apellido es Checa. A mis 40 años, tengo una familia maravillosa y soy una persona feliz. Mis hermanos son chinchanos y yo nací en Lima. Y siempre he tenido la vena social”.



- “El Pura Calle va del 7 al 9 de junio en el Parque de la Exposición. Este año viene Jonzi D, el fundador del Breakin’ Convention, que es el festival más importante de Londres. El grupo que le guste más va a ir a presentarse a ahí, con los pasajes cubiertos. ¡Es increíble!”.



- “El festival contará con artistas internacionales como parte del jurado. Algunos de ellos son JP Black, maestro de locking; Toyin, maestra de house; Sunny, maestra de breaking; Niki, maestra de hip hop y Angyil, maestra de popping. En Perú21 sortearemos entradas gratis para los masterclass del evento. ¡Atentos!”.