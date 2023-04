“Me salía natural”. Así describe su desempeño a los 4 años de edad frente a una cámara de video. Empezó haciendo comerciales y a los 10 años dio el salto a la televisión, al recordado programa América kids, cantera para varias figuras que hoy destacan en la pantalla, en la actuación.

A los 15 años nació un primer interés por los concursos de belleza. Pero no se atrevió. Asomó el miedo y el afán de perfección. Decisión que postergó hasta el año pasado, cuando fue parte del Miss Perú 2022, su debut en un concurso de belleza. Y ahora con 26 años se prepara para viajar a Polonia, donde participará en el Miss Supranational.

Mientras se alista para partir, en junio, a Europa Central, Valeria Flórez conduce el programa de televisión Un día en el mall, vía Willax. A la vez, ya le da vueltas a una nueva canción en su faceta de cantante y quiere volver a la actuación. “Primera vez que me voy tan lejos”, me dice sobre Polonia, y sonríe, espontánea, auténtica.

-¿Cómo es la preparación para un certamen de belleza?

Van 70 chicas de todas partes del mundo, y una gana. Entonces, hay que entrenar no solo físicamente sino también mentalmente para no decaer o sentirte presionada en el tiempo que estás allá, y simplemente poder disfrutarlo. Además, hay que hacer deportes, gimnasio, clases de pasarela, clases de oratoria, clases de inglés, clases de maquillaje, de todo.

-¿Tienes que estar cuidando tu peso, revisando las medidas siempre?

Hay distintos certámenes de belleza; este creo que es más enfocado en oratoria, en tener a una voz de la organización. Obviamente, es un concurso de belleza y lo que se busca es que sea una candidata acorde con los estándares de ‘belleza’ y cada certamen tiene sus reglas. En este certamen no hay altura máxima ni mínima, ni tampoco en el peso. Pero sí hay que prepararse para representar bien al país.

-¿En qué dirías que destacas y que te puede ser útil para el certamen?

Para este caso, es la oratoria. Yo vengo trabajando en televisión hace muchos años y, gracias a Dios, tengo la facilidad de poder expresarme sin ningún problema ni ningún tipo de nervios, y puedo mostrarme auténticamente. Fue así cuando participé en el Miss Perú del año pasado.

Valeria Flórez representará al Perú en Miss Supranational en Polonia.

-¿Y cómo eres?

Una mujer muy divertida, muy original, muy suelta, muy fresca pero no en el mal sentido de la palabra. Me gusta mostrarme tal cual soy, mostrar que soy auténtica. Soy bromista, soy respetuosa, soy una persona muy empática, me gusta ayudar. Soy muy espontánea.

-¿Se aprende a ser auténtica o ya se viene así?

Con el paso del tiempo uno se va acostumbrando a mostrarse como es. Desde pequeña he sido muy auténtica. Claro, cuando eres adolescente te vas acomodando a ciertos grupos y puedes ir moldeándote un poco, pero lo que me gusta es que nunca dejé de ser quien era, nunca perdí la esencia, nunca me dejé llevar por algún movimiento o por un gusto en particular.

-Cuando somos adolescentes es complejo ser uno mismo.

Es complicado, pero todo también viene de casa. Mis papás siempre me enseñaron con el ejemplo. Son las personas más auténticas que conozco. Siempre me enseñaron a no tener roche por ser quien era. Además, mi papá siempre ha estado conmigo, como si fuera mi mánager, aunque yo me manejo sola. Lo bueno de haberlo tenido siempre es que tenía a alguien de mi familia que podía ponerme los pies sobre la tierra.

-¿Cuándo se te subían los humos?

Siento que nunca me ha pasado.

-¿Estás segura?

Es más, me subestimo mucho. No soy mucho de hablar o gritar a los cuatro vientos las cosas que hago. Nunca he sido de alardear mis cosas.

-¿Y eso está bien?

Son perspectivas. A mí no me gusta mucho cuando una persona es así. Hay gente que le ha funcionado, y a otras personas no porque capaz caen antipáticas. También es la forma cómo lo dices y muestras.

Valeria Flórez representará al Perú en Miss Supranational en Polonia.

-¿Tomarías el camino más largo si es necesario?

Sí. Siempre.

-¿Qué no te gusta de ti?

Soy muy perfeccionista, al punto de dejar de hacer cosas. Tengo proyectos planeados y si no sale todo al detalle, como me gusta, simplemente no lo muestro. Estoy tratando de manejar eso y soltarlo, porque dentro de eso también está la autenticidad.

-Detrás de ese perfeccionismo puede esconderse el miedo, ¿no?

También. Por ejemplo, las redes tienen sus pros y sus contras, aunque últimamente siento que hay más contras que pros. Está bien, tienes el derecho de opinar, pero muchas personas se aprovechan de la opción de estar detrás de una pantalla y no se dan cuenta de que los comentarios pueden herir. Que a alguien no le guste mi trabajo o no le guste lo que he hecho, me hace pensar dentro de mi perfeccionismo y miedo, y prefiero reservarlo.

-Y entonces, ¿qué se hace?

Lo hago hasta que salga como me gusta.

-Volvamos a los concursos de belleza. ¿Se han adaptado a los tiempos?

Antes el enfoque era más superficial. No podemos negar que es un certamen de belleza, pero el enfoque que ahora tienen los concursos es mucho más profundo: es el empoderamiento, el tener una voz, el poder representar a una organización, poder romper estereotipos. Antes tenía miedo al qué dirán, no quería que la gente me viera como una persona banal. Lo que más me daba miedo de los certámenes de belleza era la ronda de preguntas. Encima, de masoquista me ponía a ver videos de las peores respuestas (risas). Veía esas respuestas y tenía pesadillas. Eso me alejaba. Pero poco a poco me fui soltando. Las preguntas pasaron a ser el menor de mis problemas.

-Y ahora se viene una de las mayores realizaciones para muchas personas: casarse.

Estamos súper felices. Pero hemos tenido que posponer los planes, justamente por el concurso. Tengo que esperar que pase la final; si Dios quiere, gano, y tiene que pasar un año de reinado para recién poder casarme.

-Qué dilema.

Soy una mujer tradicional, siempre he tenido el sueño de casarme, pero no hay apuro. Puedo esperar.

-Bueno, ganarás.

(Risas). Estamos yendo con fuerza. Perú ya está sonando internacionalmente. Hay missólogos –fanáticos de los certámenes de belleza– que ya hacen sus tops e influyen.

-Y estás en los tops.

Sí..., Perú está sonando súper fuerte.

AUTOFICHA:

- “Soy Valeria Lucía Flórez Calderón. El tenor Juan Diego Flórez es primo de mi papá, es un tío lejano; no hemos tenido mucho contacto con él, lo habré visto una vez en mi vida. Nací en Lima. Estudié un par de años Música en la Católica”.

- “Actualmente, estudio Comunicaciones, estoy por acabar la carrera. Hice América kids, me di un tiempito para prepararme para la universidad y después participé en un reality en Latina. Y volví a la televisión haciendo reportajes”.

- “Y actualmente, estoy en Un día en el mall, donde estoy desde 2018. Lo pueden ver de lunes a viernes, a las 5:10 de la tarde. Estoy preparando una nueva canción, que vaya acorde con el empoderamiento y la autenticidad, ser original. Quisiera retornar a la actuación”.

